Liderul Platformei DA îl cheamă pe Plahotniuc la o confruntare publică: „Vreau să cred că ţi-au mai rămas nişte vestigii de demnitate umană şi de bărbăţie”

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, îl cheamă din nou pe prim-vicepreşedintele PD, oligarhul Vladimir Plahotniuc, la un duel verbal public. Năstase afirmă că este gata să meargă chiar şi una dintre televiziunile care îi aparţin oligarhului.„În ciuda atitudinii mele hiper-negative faţă de tine, vreau să cred că ti-au mai rămas nişte vestigii de demnitate umană şi de bărbăţie. În acest caz, eşti obligat să accepţi provocarea mea la un dialog direct şi deschis „faţă în faţă”. Da, acesta trebuie să fie nu doar un dialog, ci o confruntare. Nu atât între două persoane, între doi adversari, cât o confruntare între două principii de viaţă. Te-ai obişnuit să te bazezi pe superioritatea ta în materie de forţă, având în spate un sistem administrativ şi punitiv puternic. Scopul meu este să readuc libertatea în ţara capturată de tine, pe când tu lupţi pentru propria libertate, pe care, de altfel, ai s-o pierzi, când la putere vor veni forţele anti-oligarhice şi patriotice”, spune Andrei Năstase, în scrisoarea deschisă adresată astăzi lui Vladimir Plahotniuc.Totodată, liderul DA îl îndeamnă pe prim-vicepreşedintele PD să „nu se mai ascundă” în spatele marionetelor PD.„Înţeleg că, după toate apelurile mele lansate anterior şi rămase fără răspuns, de a participa la o dezbatere la orice post de televiziune, chiar şi la cele aflate sub controlul tău, este inutil să-ţi propun să ne întâlnim undeva în Piaţa Marii Adunări Naţionale, în mijlocul oamenilor, pentru a ne expune atitudinile faţă de problemele ţării noastre. Şi totuşi, te provoc la un duel „prezidenţial” în faţa poporului jefuit de tine. Doar poporul are prerogativa de a decide: ai sau nu vreun drept să-ţi croieşti drum spre funcţia de prim-ministru, în numele unui grup de oameni cu ecusoane de deputat, pe care i-ai cumpărat cu tot cu măruntaie, sau i-ai speriat de moarte. Nu te ascunde în spatele marionetelor tale din Partidul Democrat şi vino la judecata poporului!”, susţine Andrei Năstase.