Fost vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale: „În ultimii patru ani alegerile s-au fraudat în mod grosolan şi la nivel central”

Fostul vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale, Ştefan Urâtu, spune că în ultimii patru ani calitatea alegerilor s-a deteriorat considerabil, iar măsurile întreprinse pentru îmbunătăţirea infrastructurii electorale au dus la centralizarea fraudei electorale.Potrivit lui Urâtu, dacă acum câţiva ani alegerile erau fraudate mai puţin, în ultimii patru ani acestea sunt fraudate grosolan, inclusiv la nivel central.„Calitatea alegerilor din ultimii 3-4 ani a degradat considerabil în comparaţie cu ceea ce aveam anterior. Chiar dacă numărul fraudelor ar putea fi micşorat, chiar dacă s-au întreprins anumite măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii electorale, cum ar fi cabinele de vot şi computerele, toate acestea au centralizat fraudarea. Dacă înainte se frauda din diferite părţi, acum se fraudează foarte grosolan şi la nivelul central”, a spus Ştefan Urâtu în cadrul dezbaterii publice „Pericolul fraudării alegerilor”.Fostul vicepreşedinte al CEC a prezentat şi un caz din 2015, când într-o localitate au fost duse mai multe buletine de vot decât numărul de alegători.„În anul 2015 buletinele de vot au fost tipărite la trei tipografii şi chiar în rapoartele Inspectoratului General de Poliţie al MAI am citit că 800 de buletine s-au dus la Corten. 4.600 de alegători şi 800 de buletine erau în plus, care s-au dus fără ca CEC să ştie, cu excepţia unei singure persoane. Poliţia a dus aceste buletine. Am cerut Procuraturii să investigheze acest caz, dar cererea a fost respinsă în repetate rânduri”, a mai spus Ştefan Urâtu, citat de Independent „Cel care are bani, poate cumpăra buletinele de vot şi câştiga alegerile”, a mai declarat Ştefan Urâtu, menţionând că fraudarea alegerilor este făcută şi prin intermediul proceselor verbale.