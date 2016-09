Armand Goşu: Maia Sandu, politician onest cu profil de prim-ministru şi nu de preşedinte, Andrei Năstase, capabil să mobilizeze şi electorat rural,rusofon, dar şi unionist

În cadrul unui interviu pentru portalul Puterea a Cincea, Armand Goşu, istoric şi expert internaţional s-a referit la mai multe chestiuni fundamentale legate de scrutinul prezidenţial din Republica Moldova.



Caracterizând profilurile candidaţilor care şi-au anunţat intrarea în cursă, expertul bucureştean a constatat că doar Andrei Năstase şi Maia Sandu sunt reprezentanţi anti-sistem, anti -Plahotniuc, capabili să opună rezistenţă actualului regim.



Expertul a accentuat calităţile de manager ale Maiei Sandu, opinând că are un CV impresionant, dar cu un profil de ministru pe zona economică sau de prim-ministru şi nu de preşedinte.



„Maia Sandu, preşedinta recent înfiinţatului Partid Acţiune şi Solidaritate, un politician din noua generaţie, onest, fără schelete în dulap, cu un CV impresionant, dar cu un profil de ministru pe zona economică sau de prim/ministru şi nu de preşedinte. Are susţinere din zona electoratului urban, educat, majoritatea prietenilor mei din Moldova o votează”, a declarant Goşu.



Printre atuurile lui Andrei Năstase, politologul remarcă faptul că acesta dispune de o „structură de partid ceva mai bine organizată, este susţinut de un post de televiziune, Jurnal TV, şi are un psihic foarte bun de luptător. Nu e genul de politician care cade în depresie atunci când e calomniat, e un tanc care trece prin zid, te trezeşti cu el în sufragerie”.



„Cel mai anti-Plahotniuc, este candidatul Partidului Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase. Este sacul de box favorit al trustului media controlat de oligarh, toate calomniile imaginabile s-au spus despre el, a fost hărţuită mama lui, o femeie singură, de peste 70 de ani, şi cu toate acestea n-au reuşit deocamdată să-l culce la pământ. El are o structură de partid ceva mai bine organizată, este susţinut de un post de televiziune, Jurnal TV, şi are un psihic foarte bun de luptător. Nu e genul de politician care cade în depresie atunci când e calomniat, e un tanc care trece prin zid, te trezeşti cu el în sufragerie”, subliniază reputatul analist politic.



Întrebat care ar fi candidatul pro-european ideal, Armand Goşu susţine că ar fi „O combinaţie de Maia Sandu şi Andrei Năstase. Spun asta fără să ironizez pe liderii opoziţiei pro-europene, cum a făcut recent Leancă, atunci când acesta vorbea de candidatul „Maia Năstase”. Candidatul ideal ar trebui să aibă forţa şi determinarea lui Năstase, dar şi echilibrul, calmul, expertiza vastă ca şi experienţa vieţii în Occident, precum Maia Sandu. Dacă cei doi găsesc o formulă de colaborare eficientă, vor creşte şansele candidatului opoziţiei democratice şi pro-europene anti-Plahotniuc”.



Astfel, analistul consideră că un scenariu negativ pentru Plahotniuc şi gruparea sa ar fi ieşirea în turul al doilea a Maiei Sandu sau Andrei Năstase, ultimul fiind creditat capabil să consolideze în jurul său electorat din diferite zone ale eşichierului politic.



„E un scenariu de coşmar pentru oligarh. Mai ales Năstase, capabil să mobilizeze şi electorat rural şi rusofon, care ar vota cu Usatîi sau Voronin, ori unionist care votează cu Ghimpu-Chirtoacă. De aici şi atacurile susţinute la Andrei Năstase, pe care oligarhul l-a identificat drept cel mai de temut adversar al său”, a spus Goşu.



Armand Goşu remarcă tentativele unor forţe apropiate oligarhiei de a crea tensiuni între cei doi potenţiali candidaţi reformatori.



„În ultimele săptămâni s-au înmulţit şi manevrele, manipulările, atât dinspre Chişinău, cât şi dinspre Bucureşti, menite să genereze o ruptură între Maia Sandu şi Andrei Năstase, ca cei doi să nu se pună de acord, chiar să se atace unul pe altul, micşorându-şi şansele de a accede în turul al doilea. Pentru a evita să pice în capcanele lui Plahotniuc ei trebuie să comunice direct unul cu altul, dar se pare că şi în anturajele lor sunt oameni care contribuie la tensionarea relaţiei”, accentuează politologul.



Totodată, Goşu consideră că Republica Moldova are nevoie de o nouă clasă politică pentru a depăşi criza de sistem.



„Cu această clasă politică, Republica Moldova n-are cum să avanseze. Ce avem acum e un fel de cocktail între nomenclatura sovietică de periferie şi lumea criminală. Ei nu pot construi nimic durabil, e nevoie de o altă elită. Cunosc sute de tineri foarte bine pregătiţi care mâine s-ar putea întoarce acasă şi participa la construcţia unui stat modern, cu instituţii europene”, conchide Armand Goşu.