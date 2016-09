VIDEO

Oleg Brega cere excluderea lui Marian Lupu din cursa electorală

Activistul şi candidatul independent la alegerile prezidenţiale Oleg Brega suţine că liderul PD, Marian Lupu, ar trebui scos din cursa electorală, după ce a prezentat la CEC listele cu 25 de mii de semnături într-un timp record. Acesta spune că PD şi Lupu au încălcat norma procedurală, iar Comisia Electorală Centrală riscă să se compromită.



Prezent la şedinţa Comisiei Electorale Centrale, în cadrul căreia a fost înregistrat grupul de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor pentru a candida la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Brega a cerut Comisiei să indice că primăriile din toată republica sunt obligate să activeze şi noaptea şi sâmbătă, aşa cum s-a întâmplat în cazul candidatului PD, Marian Lupu.



„Vreau ca în dispoziţia Comisiei să indicaţi că primăriile din toată republica sunt obligate să activeze şi noaptea şi sâmbătă, aşa cum s-a întâmplat în cazul candidatului PD, Marian Lupu. El a prezentat deja listele cu semnături şi cu ştampile. Vineri la amiază a primit listele de subscripţie, iar sâmbătă la amiază deja le-a adus cu semnături. Deci, primăriile au funcţionat vineri noaptea şi sâmbătă dimineaţa. Mă consider discriminat”, a declarat Brega în cadrul şedinţei Comisiei Electoral Centrale.



Activistul susţine că în aceste condiţii alegerile sunt deja fraudate, folosindu-se resursele administrative.



„Cred că alegerile acestea sunt compromise, viciate. Am impresia că alegerile se frudează, folosindu-se resursele administrative. Vedem că Marian Lupu, candidatul PD, a adunat în 3-4 ore 29.000 de semnături din 29 de localităţi. Au lucrat cu o viteză de printer. Nu am niciun fel de aşteptări de la CEC. Sunt dezamăgit. Probabil o să mă apuc să colectez semnături ca să văd comportamentul oamenilor, ca să comunic cu oamenii. Totuşi, mă gândesc la boicotarea acestor alegeri ca fiind compromise”, a mai spus Oleg Brega.



„Dacă e adevărat că primarii au mobilizat oamenii ca să semneze pentru Marian Lupu şi au folosit ştampila primăriei în interes de partid, acest candidatul trebuie scos din cursa electorală sau CEC-ul se va compromite”, a mai spus Brega.



Şi candidatul la prezidenţiale al Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, afirmă că are suspiciuni faţă de modul în care s-au colectat semnăturile pentru candidatul din partea Partidului Democrat, Marian Lupu. Liderul PAS a anunţat că va depune o sesizare la Procuratura Generală, cerând anchetarea modul în care au fost colectate cele 29.000 de semnături într-o singură zi.