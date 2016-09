Andrei Năstase: „E grav ce se întâmplă în satele şi oraşele noastre; Ţara e plină de plahotniuci locali”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 04.09.2016 15:15

Liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase mărturiseşte că Moldova este plină de „plahotniuci” locali, care sunt un fel de supraveghetori ai coordonatorului.



„Prieteni, ţara noastră e plină de plahotniuci locali. Un fel de смотрящие ai coordonatorului . Trebuie să scăpăm de toţi. E grav ce se întâmplă în satele şi oraşele noastre. Azi, la Peresecina, am vazut pe un primar, cumnatul condamnatului în România, Guma, care mai mult are grijă de interesele lui Plahotniuc, decât de nevoile localnicilor”, a scris Năstase pe pagina sa de Facebook.



De asemenea, preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr a relatat o altă întâmplare când unul dintre primarii „Peştelui Plahotniuc” în cadrul unei discuţii cu cetăţenii a încercat să-i ţină apărarea oligarhului, însă a fost luat la rost de lume.



„La piaţa din sat, unde, în drum spre Sângerei, am intrat să fac nişte cumpărături (un caş de miliarde am găsit aici, la doar 65 de lei kg), s-au adunat peste 50 de oameni, cu care am avut o discuţie de suflet. La un moment dat, s-a apropiat de noi primarul lui Peşte Plahotniuc. În timp ce noi discutam despre problemele cotidiene ale oamenilor, despre eşecurile şi realizările ultimilor ani, despre perspectivele economice, sociale şi politice ale ţării, primarul de tip şor a încercat să zădărnicească conversaţia şi să-şi laude stăpânul. Mai bine nu făcea acest lucru. A fost huiduit şi luat la rost de sătenii veniţi la piaţă pentru toate matrapazlâcurile lui şi ale stăpânului său”, a mai spus liderul mişcării protestatare.



„În final, Oamenii din Peresecina mi-au cerut să fac tot ce-mi stă în puteri şi să salvez ţara atât de Plahotniuc, cât şi de făcăturile lui locale. Pentru asta, am nevoie de susţinerea Oamenilor Deşteptaţi ai ţării. Împreună, putem salva ţara şi viitorul copiilor nostril”, a conchis Andrei Năstase.