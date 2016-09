Andrei Năstase: Desemnarea candidatului, o strategie comună; O să surprindem prin decizia noastră

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.09.2016 12:53

Liderul PPDA, Andrei Năstase, a declarat că viitorul preşedinte al ţării trebuie să aducă o schimbare, iar candidatul comun desemnat de opoziţia antioligarhică este o strategie comună. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii Interpol de la postul de televiziune TV7.



„În condiţiile unui stat captiv, suntem obligaţi să scoatem cel puţin o instituţie din captivitate. După 25 ani de batjocură avem nevoie de schimbare, avem nevoie de un preşedinte a poporului, dar nu al huntei, al mafiei. Avem nevoie de o schimbare temeinică, fundamentală. Avem nevoie de un preşedinte care trebuie să aibă şi curaj”, a declarat Andrei Năstase.



„Trebuie să fim corecţi, pentru că tot mai multe reacţii vor fi în condiţiile în care cei care sunt nominalizaţi de puterea coruptă şi din partea opoziţiei geopolitice nu au un concurent declarat. De ce nu am lua ca o strategie comună, să-i surprindem printr-o decizie de a noastră? Mulţi nu au încredere că aceasta se va produce. Multă lume este sceptică că vom veni cu un candidat comun, dar avem angajament şi vom veni cu un candidat comun. Nu am renunţat. Suntem oamenii cuvântului”, a adăugat preşedintele PPDA.



În acest context, Andrei Năstase a menţionat că la desemnarea candidatului comun se va ţine cont şi de rezultatele sondajelor desfăşurate în acest sens.



„Să ţinem cont şi de ponderea în sondaje. Şi am apelat şi la un grup de specialişti de peste hotare care pot discerne ce e bine şi ce e rău să facem. Analişti politici, oameni care cunosc domeniul. Cred că după primul sondaj ne putem aşeza la masă ca să vedem pe cine desemnăm. Trebuie să ieşim cu o decizie comună, asumată şi matură. Sondajul este o chestie bună, dar trebuie să ţinem cont şi de chestiile care apar”, a explicat liderul DA.



Precizăm că şi liderul partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, a menţiona că menţine angajamentul privind desemnarea candidatului comun.



„Avem o responsabilitate serioasă, am făcut un angajament. Noi am promis să aducem în politică oameni oneşti şi corecţi. În momentul în care am făcut un angajament, trebuie să îl respectăm. Va fi primul test pentru aceste două formaţiuni politice”, a spus preşedintele PAS.