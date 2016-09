Andrei Năstase: „Dacă voi fi desemnat candidat, nu mă voi opri; Voi merge în continuare în satele republicii şi în diasporă”

În cazul în care va fi desemnat candidat comun la Preşedinţie din partea forţelor antioligarhice, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a declarat că va continua întâlnirile cu cetăţenii din ţară, dar şi cu moldovenii din diasporă. Mai mult, liderul PPDA a menţionat că nu se va opri şi va spune oamenilor adevărul despre actualii guvernanţi. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii Interpol de la postul de televiziune TV7.



„De la bun început, Platforma şi-a propus să avem o consolidare, conjugare de eforturi, să avem un staff comun, să acţionăm în mod concertat în demersurile noastre. Sper că se va produce după ce vom anunţa candidatul comun. Nicio campanie nu se face fără bani. Platforma este transparentă. Totul depinde de cum ne vom comporta noi. Vom avea un staff comun, vom decide să facem echipă şi eu sunt dispus pentru aşa ceva. Am fost dispus dintotdeauna şi sunt dispus şi acum. Dacă voi fi desemnat candidat, nu înseamnă că mă voi opri. Eu voi merge în continuare în satele republicii, îmi voi croi şi câteva deplasări în diasporă. Voi continua să iau legătura cu oamenii noştri, unde nu au presă. Deci, trebuie să muncim. Asta voi facem şi în continuare şi vor face şi colegii mei, dacă va exista un consens sub acest aspect”, a declarat Andrei Năstase.



„Trebuie să muncim în teritoriu, trebuie să mergem prin fiecare sat, prin fiecare oraş. Dacă sunt televiziuni regionale şi au disponibilitate pentru noi, trebuie să mergem acolo. Trebuie să mergem în diasporă şi să facem apel către cei din diasporă să sune pe cei de acasă. Ştim foarte bine că aşa s-a produs o mobilizare în România. Avem de muncă, trebuie să muncim. Asta ne poate salva, că altfel nu am avem alternativă”, a adăugat liderul DA.



Totodată, Andrei Năstase a spus că oamenii trebuie să afle ce a realizat guvernarea: „Noi trebuie să convingem şi euroscepticii, trebuie să le demonstrăm că ceea ce a făcut această guvernare în ultimii şase ani de zile nu înseamnă integrare. De fapt, asta înseamnă hoţie, cleptomanie”.