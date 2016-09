Victimele atacurilor raider, Victor Ţopa şi Viorel Ţopa, vor da declaraţii investigatorilor americani ai furtului miliardului

Victimele atacurilor raider, Victor Ţopa şi Viorel Ţopa, deposedaţi de Plahotniuc de acţiunile de la Banca de Economii, vor depune mărturii în cadrul investigaţiilor lansate de serviciile federale din Statele Unite. Despre aceasta a anunţat preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, în cadrul unui interviu pentru Tribuna „În premieră pentru presă, vreau să vă anunţ că, în perioada ce urmează, Victor Ţopa şi Viorel Topa, deposedaţi de către Plahotniuc de acţiunile lor de la Banca de Economii, lucru demonstrat de Înalta Curte de Justiţie de la Londra, vor fi, la fel, audiaţi ca martori în dosarul jafului secolului instrumentat de serviciile federale din Statele Unite. (...) Se investighează la modul cel mai serios spălătoria mafiei ruseşti din perioada 2010-2014 şi furtul miliardului de la cetăţenii R. Moldova, realizat prin intermediul BEM, instituţie bancară ajunsă sub controlul lui Plahotniuc după preluarea de la coacţionarii săi a peste 51% din acţiuni: mai întâi 11%, iar mai apoi încă 18,5 % de la Victor Ţopa şi Viorel Ţopa şi 23 % de la statul Republica Moldova. Acest lucru, cu siguranţă se investighează şi sperăm într-o finalitate cât mai curând posibilă”, a declarat Andrei Năstase.Liderul mişcării protestatare a adăugat, în context, că regimul încearcă, în ajunul alegerilor prezidenţiale, să manipuleze cetăţenii precum că în SUA nu a fost iniţiată niciun fel de anchetă în ceea ce priveşte jaful miliardului şi spălările de bani.„Încercările guvernării oligarhice de a băga în subconştientul oamenilor ideea că nu ar exista nici un fel de anchetă în Statele Unite ale Americii au un singur scop – de a manipula opinia publică, mai ales acum, în ajunul prezidenţialelor. Vreau să-i dezamăgesc pe cei care umblă cu asemenea trucuri, adică pe cei care cu adevărat au furat miliardul şi acum îl pun în cârca cetăţenilor – structuri federale foarte serioase investighează furtul masiv pe care l-au comis tâlharii oligarhici şi nu e departe ziua când vor răspunde penal pentru asta. Le-aş sugera ca, de fiecare dată când pleacă peste hotare, să-şi ia cu ei şi o valiză cu strictul necesar pentru deţinuţi. Căci din una din aceste călătorii, la sigur nu se vor întoarce”, a atenţionat Andrei Năstase.Preşedintele PPDA afirmă că le-a explicat oamenilor legii din Statele Unite că arestarea lui Platon, complicele lui Plahotniuc, dar şi a judecătorilor implicaţi în „laundromat”, adică spălarea de miliarde de dolari, face parte dintr-un scenariu de obstrucţionare a justiţiei americane.„Nici eu şi nici agenţii federali ai instituţiilor ce investighează cazul nu am exclus că în scurt timp, Plahotniuc îşi va comanda propria condamnare, dar şi a preşedintelui Parlamentului, finul său Candu, în Republica Moldova, pentru a scăpa de investigaţiile de peste hotare. Mai exact, în astfel de situaţie, ei speră că nu vor fi cercetaţi şi condamnaţi ulterior de justiţia altor state, datorită principiului de drept non bis in idem, adică nimeni nu poate fi judecat de două ori pentru aceeaşi faptă”, a mai spus Andre Năstase.Precizăm că mai mulţi experţi şi chiar foşti demnitari au declarat de mai multe ori că jaful secolului era imposibil de realizat fără atacul raider de la Banca de Economii din 2011, atunci când oamenii de afaceri Victor Ţopa şi Viorel Ţopa au fost deposedaţi de cele 18,5 la sută din acţiunile deţinute la BEM. Acesta a fost primul pas dintr-un scenariu bine pus la punct de a pune pe brânci sistemul bancar.Amintim că în 2012, Curtea de Justiţie de la Londra a prezentat dovezi potrivit cărora beneficiarul atacurilor raider din Moldova în 2010 şi 2011, inclusiv la Banca de Economii, este oligarhul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreşedintele Partidului Democrat.La sfârşitul lui 2014, într-un proces care vizează aceleaşi acţiuni, Curtea de Justiţie de la Amsterdam a pus sechestru pe o parte din averea controversatului politician, în valoare de 70 de milioane de euro.Tot în noiembrie 2014, avocatul şi actualul lider al Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a dezvăluit în cadrul emisiunii "Ora expertizei" de la Jurnal TV că Marian Lupu şi Andrian Candu ar fi participat la tranzacţia prin care controversatul oligarh Vladimir Plahotniuc a vândut acţiunile de la Banca de Economii, Victoriabank şi ASITO.La Curtea de Justiţie din Amsterdam se află un set de probe care ar demonstra implicarea preşedintelui PD, Marian Lupu, şi a finului de cununie al lui Plahotniuc, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu. Ambii au negat însă declaraţiile făcute de Năstase.