VIDEO

Reacţii la rezoluţia din Congresul SUA: Jizdan, Cebotari şi Poalelungi au negat implicarea

Sursa: jurnal.md Foto: wikipedia.org 29.09.2016 14:00

Unii dintre demnitarii vizaţi în rezoluţia inclusă pe agenda Congresului Statelor Unite neagă orice implicare în frauda din sistemul bancar. Mai mult, ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari, desemnat de PD, le recomandă celor doi parlamentari republicani Randy Weber şi Trent Franks, care au propus documentul, să se informeze mai bine.



„Eu sunt omul care respectă legea şi nu consider că la ziua de astăzi am încălcat ceva. Vă rog să citiţi şi alte informaţii care sunt postate. Suntem în campanie electorală, stimaţi colegi, stimaţi jurnalişti”, a spus ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan.



„Să se intereseze cel puţin ce făceam eu în anii 2013, în anii 2014, în 2012 poate chiar şi care sunt competenţele mele acum la subiectul pe care dumnealor l-au ridicat. Doar speculativ”, a mărturisit ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari.



„Ţine de o campanie de calomnie împotriva mea. Nu am avut nicio atitudine niciodată la spălarea banilor şi la furtul miliardului. De aceea, aceasta se face cu bună-ştiinţă, ca să mă calomnieze”, a declarat preşedintele CSJ, Mihai Poalelungi.



Reacţiile vin după ce marţi parlamentarii republicani Randy Weber şi Trent Franks au introdus pe agenda Congresului Statelor Unite ale Americii o rezoluţie în care un şir de demnitari şi afacerişti din Republica Moldova, în frunte cu Vladimir Plahotniuc, sunt bănuiţi de implicare în „jaful secolului”. Cei doi politicieni cer entităţilor care se ocupă în SUA de investigarea fraudei bancare din Moldova să verifice dacă mai mulţi oficiali de la Chişinău sunt implicaţi în jaf, iar dacă da - să fie sancţionaţi şi incluşi într-o listă similară celei numite Magnitsky. Solicitarea pentru un atare document a venit din partea liderului Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care a avut la Washington o întrevedere cu Randy Weber.