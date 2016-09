VIDEO

Expert: România nu trebuie să ofere bani RM în ajunul alegerilor; Ajutorul financiar poate ajunge în mâinile politicienilor cleptomani de la Chişinău

Sursa: jurnal.md Foto: basilica.ro 29.09.2016 15:14

Expertul Fundaţiei Universitare a Mării Negre, Petrişor Peiu, consideră că România nu trebuie să ofere bani Republicii Moldova în condiţiile în care sistemul bancar de la Chişinău nu mai există după furtul miliardului. Mai mult, expertul FUMN spune că prima tranşă a fost deblocată înainte de campania electorală şi astfel ajutorul financiar ajunge în mâinile politicienilor cleptomani. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de portalul NewsInt.ro.



„Guvernul României a decis să ofere un împrumut Republicii Moldova de 150 de milioane de euro într-o perioadă în care Republica Moldova este nefinanţabilă, neavând nici acord cu FMI şi neavând nicio perspectivă de a vinde obligaţiuni pe piaţă. Şi de curând, Guvernul României a eliberat prima tranşă, cei 60 de milioane euro, exact în precampania electorală. Iată de ce spun că Bucureştiul susţine candidatura lui Marian Lupu, a omului lui Vladimir Plahotniuc. Toţi aceşti bani se presupune că România îi va da unor politicieni care s-au dovedit cleptomani. În condiţiile în care avem posibilitatea ca aceşti bani să-i alocăm unor investiţii, pe care România să le poată administra singură acolo, pentru că aceasta este soluţia”, a declarat Petrişor Peiu.



„După 25 de ani, este foarte clar că Republica Moldova este un stat eşuat, un stat care nu mai poate avea succes. Trebuie să spune că Republica Moldova nu are asigurată securitatea teritoriului şi a propriilor cetăţeni. În sensul în care a şasea parte din teritoriu acestei republicii este sub controlul trupelor străine, trupelor ruseşti. În al doilea rând, trebuie să spunem că Republica Moldova a eşuat în a oferi ceva propriilor cetăţeni. Probabil se ştie că aproximativ 1 milion de cetăţeni au şi cetăţenie românească. Atunci când aproape o treime din cetăţenii tăi şi au cetăţenia unui alt stat, nu prea mai poţi să spui că eşti un stat atractiv. La fel peste un milion de cetăţeni sunt la muncă în străinătate”, a adăugat expertul.



Mai mult, Petrişor Peiu spune că sistemul bancar din Republica Moldova a dispărut odată cu furtul miliardului, care a dus la dispariţia celor mai mari bănci de la Chişinău.



„Sistemul bancar din Republica Moldova nu prea mai există, băncile mari au dispărut. 80 la sută din sistemul bancar, care a mai rămas acolo, dar e o glumă, nu e un sistem bancar, este sub supravegherea Băncii Naţionale. Deci, nu mai există sistem bancar. Toate astea sunt radiografia unui eşec. În plus, într-o ţară care are un PIB în valoare nominală de 6 miliarde de dolari, s-a furat în două zile sau a dispărut un miliard de dolari. Tot într-un sta cu şase miliarde de dolari s-au spălat 20 de dolari prin deciziile a 14 judecători raionali. Iată despre ce vorbim. Acesta nu este un stat funcţional, nu este un stat care există”, a spus expertul român.



„Furtul miliardului s-a produs pe 25-26 noiembrie 2014. La trei zile după acest furt, România având acolo ofiţeri de informaţii, preşedintele ales al României a fost dus în sediul de campanie al unui partid politic, să dea mâna cu fostul premier Vladimir Filat, care acum este în închisoare pentru acel furt. În aceeaşi perioadă, premierul României se declara prieten cu premierul în funcţie Iurie Leancă, premierul a emis hotărârea de guvern care a permis acest furt. Ministrul de Externe din România de atunci se poza vesel în hotelurile deţinute de Vladimir Plahotniuc, celălalt stâlp al coaliţiei de la guvernare”, a punctat Petrişor Peiu.



Amintim că România a deblocat prima transă din împrumutul de 150 de milioane de euro, iar cea de-a doua tranşă va fi deblocată doar după ce Chişinăul va avea un acord cu Fondul Monetar Internaţional.