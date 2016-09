Andrei Năstase şi Maia Sandu anunţă când vor lua decizia cu privire la candidatul comun: „Obiectivul nostru este să nu permitem acestei guvernări corupte să preia Preşedinţia”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.09.2016 21:23

Decizia cu privire la candidatul comun al forţelor antioligarhice va fi luată în urma rezultatelor a două sondaje, unul dintre care va fi făcut public la începutul săptămânii viitoare. Despre aceasta au anunţat preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, şi liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, în cadrul emisiunii Interpol de la TV7.



Liderii forţelor antioligarhice şi-au reiterat decizia cu privire la înaintarea unui candidat comun, dând asigurări că îşi vor respecta angajamentul asumat în faţa cetăţenilor.



„Este nevoie să scoatem cel puţin o instituţie din captivitate. După 25 ani de batjocoră avem nevoie de un preşedinte al poporului, dar nu al huntei. Avem nevoie de un preşedinte care să aibă curaj. Multă lume este sceptică că vom veni cu un candidat comun. Noi suntem încrezători, avem un angajament. Suntem oamenii cuvântului şi ne vom ţine de cuvânt”, a declarat Andrei Năstase.



„Primul sondaj va fi făcut la începutul săptămânii viitoare şi deja va fi clar cine este pe primul loc. Guvernarea a demonstrat că alegerile vor fi fraudate şi doar un candidat comun ar putea să câştige. Avem o misiune serioasă. Am promis să aducem în politică oameni corecţi şi oneşti. Oamenii detestă această guvernare, nu recunsoc prosperitatea şi stabilitatea pe care ne-o prezintă. Obiectivul nostru este să nu permitem acestei guvernări corupte să preia Preşedinţia”, a adăugat Maia Sandu.



Liderii celor două partide au explicat cum va fi ales candidatul comun, dacă vor avea rezultate egale în sondaje.



„Trebuie de luat în calcul diverse lucruri verificate în timp. Vorbim de capitalul uman, financiar, media. Trebuie să ţinem cont de cine poate mobiliza lumea, etc. Am apelat şi la un grup de specialişti de peste hotare care pot discerne ce e bine şi ce e rău să facem. Analişti politici, oameni care cunosc domeniul”, a menţionat Andrei Năstase.