Andrei Năstase oferă detalii despre investigaţia instituţiilor federale americane: „Rezoluţia din Congresul SUA va fi un dezastru pentru Plahotniuc”

29.09.2016 16:39

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, la solicitarea căruia în Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA a fost depusă o rezoluţie cu privire la jaful de miliarde, a oferit mai multe detalii despre investigaţia iniţiată de structurile federale ale SUA.



„Holdingul media al beneficiarului furtului de miliarde spune că nu este nicio investigaţie. Vă spun cu mâna pe inimă, cu mâna pe Constituţie: în SUA se desfăşoară o anchetă. Ea vizează furtul miliardului şi spălarea celor 18 miliarde de dolari, schemă pe care am deconspirat-o încă în 2013, iar apoi în 2014 cu toate documentele pe masă, cu toate hotărârile cu numele judecătorilor. Ceea ce s-a întâmplat acum la Washington cu această rezoluţie chiar se va pune în aplicare şi va fi un dezastru pentru Plahotniuc”, a declarat Andrei Năstase în cadrul dezbaterilor publice organizate de Centrul de Investigaţii Jurnalistice.



Potrivit preşedintelui PPDA, arestarea celor 15 magistraţi în cadrul dosarului „laundromatului rusesc” de către CNA nu este decât o încercare a regimului Plahotniuc de a obstrucţiona ancheta internaţională în acest sens.



„Amintiţi-vă ce spuneau autorităţile RM în 2014: preşedintele CSJ spunea că termenul este expirat, iar Harunjen de la Procuratura Anticorupţie, că nu există spălări de bani. În aceşti doi ani de zile nu s-a produs nimic. În momentul în care a început o investigaţie în SUA, la Chişinău repede se iau măsuri. Verdictul l-a dat Cristi Danileţ la Bucureşti când a spus că ceea ce s-a întâmplat la Chişinău într-o zi după atâţia ani este un semn alarmant, o imixtiune a politicului în justiţie”, a menţionat Andrei Năstase.



„Sunt două ţinte pe care le-a urmărit beneficiarul acestor arestări. Prima - obstrucţionarea anchetelor internaţionale. Toţi aceşti judecători vor fi anchetaţi şi probabil, condamnaţi. În jurisprudenţă există un principiu - Non bis in idem. Adică nimeni nu poate fi cercetat sau judecat de două ori pentru aceeaşi faptă. Acum aceşti judecători vor rămâne sub controlul justiţiei şi procuraturii lui Plahotniuc ca să nu facă cumva obiectul unor audieri şi interogări din străinătate. În modul acesta Plahotniuc se protejează pe el şi îşi protejează clanul”, a adăugat liderul PPDA.



Andrei Năstase a mai spus că şi actualul preşedinte al Curţii Constituţionale a fost implicat în aceste fraude.



„La acele spălări de miliarde şi-a pus contribuţia şi actualul preşedinte al Curţii Constituţionale, pe atunci deputatul Alexandru Tănase, care a venit cu o iniţiativă de modificare a legii cu privire la taxa de stat. Înainte de asta taxa de stat constituia 3%. Deci prin RM dacă se trec 20 de miliarde de dolari, taxa de 3% înseamnă 540 de milioane de dolari la bugetul de stat. De ce a fost nevoie să ieftineşti justiţia RM înaintea procesului de spălare prin RM a 20 de miliarde de dolari? Va veni timpul când şi actualul preşedinte al CC va da socoteală în faţa unui procuror şi al unui judecător liber şi corect”, a menţionat Andrei Năstase.



Precizăm că un şir de demnitari şi funcţionari din Republica Moldova, în frunte cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, bănuiţi pentru implicare în jaful secolului şi spălările de bani, urmează să fie incluşi în lista SUA cu sancţiuni internaţionale, blocarea fondurilor, îngheţarea activelor, precum şi interdicţia de a călători în SUA. Lista se conţine în rezoluţia cu privire la situaţia din Republica Moldova care a fost publicată ieri pe pagina oficială a Congresului Statelor Unite. Documentul a fost introdus, la solicitarea preşedintelui PPDA Andrei Năstase, în Camera Reprezentanţilor de către congresmanul Randy Weber (Republican din Texas) şi congresmanul Trent Franks (Republican din Arizona). Oficialii americani propun crearea unui document similar cu lista Magnitsky şi pentru Vladimir Plahotniuc.



Din lista demnitarilor şi funcţionarilor din RM pe al căror nume urmează să fie aplicate sancţiuni internaţionale cu blocarea fondurilor şi îngheţarea activelor, precum şi cu interdicţia de a călători în SUA, dacă se va dovedi că aceştia au fost implicaţi în fraudele bancare şi spălările de bani, fac parte: prim-vicepreşedintele PD Vladimir Plahotniuc, preşedintele Parlamentului Andrian Candu, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie din Moldova, Mihai Poalelungi, procurorul general interimar Eduard Harunjen, directorul general al Centrului Naţional Anticorupţie, Viorel Chetraru, şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari, ministrul de Interne Alexandru Jizdan, preşedintele Curţii de Apel Chişinău Ion Pleşca şi oamenii din anturajul lui Plahotniuc, Serghei Iaralov şi Dorin Damir.



Rezoluţia încurajează de asemenea suportul american şi cooperarea cu Republica Moldova pentru lansarea reformelor sociale, economice şi politice şi cere să fie organizate alegeri prezidenţiale libere, echitabile şi democratice în Moldova la sfârşitul lunii octombrie.