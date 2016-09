Platforma DA condamnă decizia Guvernului Filip care obligă cetăţenii să întoarcă miliardul furat: „Proiectul, un document imoral şi neargumentat”

„Platforma Demnitate şi Adevăr condamnă actul ilegal comis de Guvernul Filip-Plahotniuc, prin care cetăţenii Republicii Moldova au fost obligaţi să întoarcă miliardul de dolari furat de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank”. În aceste condiţii, reprezentanţii Platformei DA au lansat o declaraţie.



„Sub pretextul că adoptarea de urgenţă a unui pachet de şapte legi este o condiţie pentru semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internaţional, Guvernul nocturn Filip pune pe umerii cetăţenilor întoarcerea miliardului furat. Astfel, generaţii întregi sunt condamnate să plătească dublu pentru hoţiile lor. Trebuie să remarcăm cinismul cu care a acţionat gruparea criminală”, declară membrii Platformei.



Totodată, Platforma Demnitate şi Adevăr constată că proiectul de lege este un document imoral şi absolut neargumentat.



Astfel, în declaraţie, membrii Platformei vin cu un apel către liderii partidelor de opoziţie, ONG-uri şi Forumul Civic: „Să ne unim eforturile pentru a nu admite noul jaf de proporţii pus la cale de acest regim împotriva propriilor cetăţeni. Să ne convocăm într-o reuniune lărgită pentru a elabora strategia unor acţiuni comune de contracarare a acestei ilegalităţi”.



Vă prezentăm textul integral al declaraţiei Platformei Demnitate şi Adevăr:



Încă în iunie 2016, am chemat societatea la consolidare şi proteste de amploare în cazul în care această lege va fi votată. Ca urmare, adoptarea acestui document imoral şi antipopular a fost amânată. La şedinţa Comisiei parlamentare economie, buget si finanţe, deputaţii au refuzat unanim să introducă proiectul respectiv de lege pe ordinea de zi.



Până la ora actuală, Platforma Demnitate şi Adevăr a acumulat peste o sută de mii de semnături ale cetăţenilor ţării care dezaprobă categoric întoarcerea de către popor a miliardului furat de bandiţii de la guvernare.



Şi iată acum, sub pretextul că adoptarea de urgenţă a unui pachet de şapte legi este o condiţie pentru semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internaţional, Guvernul nocturn Filip pune pe umerii cetăţenilor întoarcerea miliardului furat. Astfel, generaţii întregi sunt condamnate să plătească dublu pentru hoţiile lor.



Trebuie să remarcăm cinismul cu care a acţionat gruparea criminală. Pe de o parte, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a subliniat că proiectul de lege propus de Guvern urmează să fie discutat pe larg în societate şi cu experţii în perioada următoare, pe de alta, guvernul Filip-Plahotniuc a ignorat în totalitate transparenţa şi opinia publică.



Platforma Demnitate si Adevăr constată că proiectul de lege este un document imoral şi absolut neargumentat. Guvernarea ilegitimă nici nu a încercat să discute aceasta problema majoră cu poporul, aşa cum s-a procedat, de exemplu, în Islanda, unde subiectul similar a fost supus unui referendum. Nu a fost pusă în discuţie nici varianta suspendării garanţiilor de stat până la epuizarea tuturor eforturilor privind recuperarea banilor furaţi, aşa cum a procedat Nigeria. Aceste lucruri denotă faptul că printre cei de la conducerea statului sunt mai mulţi beneficiari şi complici ai furtului din sistemul bancar al Republicii Moldova, şi care, evident, nu sunt interesaţi în desfăşurarea unei anchete temeinice, miliardul întors, iar persoanele realmente vinovate să fie deferite justiţiei şi pedepsite. Acest fapt se confirmă şi prin tergiversarea evidentă a anchetei pe subiectul devalizării sistemului bancar.



Este un act josnic şi murdar, o nouă crimă împotriva poporului acestei ţări. La genocidul social actual se mai adaugă o povară insuportabilă.

Părinţii, copiii şi nepoţii noştri vor plăti nota de plată pentru cei care au furat şi au pus în genunchi această ţară. De nenumărate ori am făcut apel la structurile internaţionale, am protestat alături de cetăţeni şi am cerut să fie oprit acest genocid, dar vocea noastră a fost ignorată.



Este absolut evident că cei care au furat peste 12 % din PIB şi cei care au admis acest furt, în mare parte se află la guvernare şi nu pot asigura o investigare reală a jafului secolului şi recuperarea banilor furaţi. Unica soluţie pentru ei este punerea miliardelor furate pe seama cetăţenilor şi mimarea anchetei. Nu putem admite o asemenea batjocură. Miliardele furate urmează a fi întoarse prin investigarea jafului şi condamnarea celor implicaţi, nu prin sărăcirea populaţiei.



În acest context, facem apel către liderii partidelor de opoziţie, ONG-uri, Forumul Civic: Să ne unim eforturile pentru a nu admite noul jaf de proporţii pus la cale de acest regim împotriva propriilor cetăţeni. Să ne convocăm într-o reuniune lărgită pentru a elabora strategia unor acţiuni comune de contracarare a acestei ilegalităţi.



Totodată, ne adresăm deputaţilor, celor care încă nu trăiesc din simbria oligarhului şi pot judeca liber: întreprindeţi toate mijloacele legale pentru a nu admite o asemenea nelegiuire, inclusiv iniţierea şi votarea unei moţiuni de cenzură împotriva acestui guvern antipopular pentru asumarea iresponsabilităţii şi crimei sociale.



Dată fiind gravitatea situaţiei, incapacitatea regimului criminal de a gestiona problemele majore ale ţării, Platforma Demnitate si Adevăr cere demisia imediată a Guvernului Filip-Plahotniuc şi declanşarea alegerilor parlamentare anticipate.