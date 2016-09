Ion Sturza, despre decizia Guvernului de a-şi asuma răspunderea pentru nota de plată a miliardului: Ticălos şi dezgustător; Filip va intra în istorie ca cel care a înrobit cetăţenii pe zeci de ani

26.09.2016

Decizia Guvernului Filip de a-şi asuma răspunderea pentru proiectul de lege care transformă miliardul furat într-o datorie a tuturor cetăţenilor Republicii Moldova este o ilegalitate. O lege cu un asemenea impact poate s-o ia doar Parlamentul. În asemenea condiţii, deputaţii care au demonstrat laşitate trebuie să plece benevol.



Este opinia fostului premier Ion Sturza, care califică acţiunile guvernanţilor drept ticăloase şi dezgustătoare.



„Asumarea răspunderii de către Guvernul Filip pentru trecerea la datorie de stat pe 25 de ani a „miliardului” furat este o laşitate! Nu este legal şi constituţional! O aşa decizie poate să ia doar Parlamentul. Domnul Filip repetă greşeala lui Leancă şi va intra în istorie ca cel care a înrobit moldovenii pe zeci de ani. Să iasă „aliansul” - Candu, Ghimpu & Co şi să recunoască: am furat şi voi, proştilor, veţi plăti. Aş respecta decizia lor”, a comentat Ion Sturza.



„Dar ce are Guvernul, născut prin fraudă, în miez de noapte, cu legitimitate zero, cu aşa ceva?! Şi nu speculaţi cu FMI! A fost o decizie a guvernării moldovenilor de a pune consecinţele furtului pe oameni şi a ascunde impactul dezastruos al hoţiei instituţionalizate! În aceste condiţii, Parlamentul, laş şi ticălos, trebuie să plece benevol. Nu mai e bun de nimic!”, a mai spus Sturza.



Precizăm că astăzi Guvernul condus de Pavel Filip şi-a asumat răspunderea pentru un proiect de lege prin care miliardul de dolari furat de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank este pus pe seama cetăţenilor. Potrivit proiectului, Ministerul Finanţelor va emite şi va transmite BNM obligaţiuni de stat în sumă de peste 13 miliarde de lei, pe un termen de până la 25 de ani, cu o rată efectivă a dobânzii de 5% anual.



Cifra reprezintă suma creditelor de urgenţă acordate în 2014 şi 2015 de BNM celor trei bănci care ulterior au falimentat.