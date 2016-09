Cum spionează SIS, MAI şi CNA computerele şi telefoanele cetăţenilor

Regimul de la Chişinău apelează la hackeri controversaţi pentru a procura sisteme de spionaj. RISE Moldova a publicat acum un an convorbirile confidenţiale purtate prin e-mail de hackerii de la controversata companie de IT „Hacking Team” cu reprezentanţii Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului de Interne.Potrivit sursei, hackerii italieni au ajuns la Chişinău de mai multe ori pentru a prezenta softurile de spionaj care costă de la câteva sute de mii până la milioane de euro.Guvernanţii de la Chişinău au apelat la compania IT care a fost inclusă de organizaţia „Reporteri fără Frontiere” în raportul „Inamici ai Internetului” pentru că ar fi oferit servicii de securitate şi ar fi vândut softuri de spionaj informatic unor state în care drepturile omului şi libertatea de exprimare nu sunt respectate.Amintim că acum cinci luni, contul de Gmail al liderului Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a fost spart de pe adresa IP a comisariatului de poliţie din Cantemir.Liderul Platformei DA a menţionat că astfel continuă hărţuirea sa pentru criticile în adresa oligarhului Vladimir Plahotniuc, atacurile în adresa sa intensificându-se odată cu iniţierea protestelor împotriva regimului de la guvernare.„După ce în perioada premergătoare acţiunilor de protest antioligarhice şi anticorupţie m-am pomenit cu conturi şi pagini false, am constatat că şi căsuţa poştală electronică, utilizată de ani de zile în comunicarea mea cu clienţi şi avocaţi, respectiv cu politicieni şi oameni de stat din ţară şi din străinătate în activitatea mea profesională şi apoi politică, a fost accesată ilegal. Se întâmpla marţi, 10 mai, la ora 12:34, de la adresa de IP 109.185.26.7, pe care datele Google o localizează în Cantemir, R. Moldova. În urma unor investigaţii proprii, dar şi din surse oficiale demne de încredere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, am aflat că această adresă de IP a fost furnizată de Moldtelecom şi aparţine unei instituţii a MAI, adică comisariatului de poliţie din localitate”, a declarat Andrei Năstase.Liderul Platformei DA a menţionat probe concrete şi concludente care confirmă ilegalitatea acestor acţiuni, probe oferite de compania Google, căreia i-a solicitat să iniţieze o investigaţie în acest sens.Andrei Năstase a acuzat guvernarea că deja aplică aşa-zisa Lege Big Brother, chiar înainte de a fi adoptată şi promulgată, şi avertizează cetăţenii RM că riscă să fie urmăriţi atunci când îşi utilizează adresa de email sau conturile de pe reţelele de socializare.Precizăm că în martie 2016, Guvernul Filip a aprobat un proiect care oferă organelor de anchetă dreptul să blocheze site-uri, să verifice email-uri personale, sms-uri şi să citească mesajele de pe Viber sau WhatsApp. Instituirea unei asemenea cenzuri online este argumentată de autorităţi prin necesitatea combaterii pornografiei infantile şi a terorismului.Cel mai important este însă că autorii proiectului fac trimitere la directive ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei, asta în timp ce europenii au invalidat încă acum doi ani controversata lege Big Brother privind stocarea datelor de trafic din zona telecomunicaţiilor, pe motiv că nu respectă drepturile la intimitate şi protecţia datelor cu caracter personal. Cu alte cuvinte, o lege invalidată anterior de UE este aprobată acum de autorităţile RM şi nu oarecum, dar cu trimitere la aceleaşi directive europene, care nu mai există, de fapt.