Andrei Năstase, apel către lichele: „Imediat după ce vom debarca regimul criminal, vom amplifica procesul de verificare juridică a tuturor celor care au fost complici ai uzurpatorilor”

Tentativele de denigrare a mişcării protestatare vor continua şi mai accentuat în perioada electorală. Frica de a răspunde pentru jafurile de miliarde îl va face pe Plahotniuc să arunce asupra Platformei Demnitate şi Adevăr tone de dejecţii şi mizerii. Este reacţia preşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, la declaraţiile denigratoare ale preşedintelui Asociaţiei Veteranilor Războiului de la Nistru, mediatizate insistent de mass-media controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Reacţia lui Andrei Năstase vine după ce preşedintele Asociaţiei Veteranilor Războiului din regiunea transnistreană, filiala sectorului Ciocana al capitalei, Vasile Iacubov, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că membrii PPDA ar fi pregătit atacuri violente în primăvara acestui an şi că ar fi intenţionat să ia cu asalt Aeroportul Internaţional Chişinău, dar şi clădirea Guvernului.Combatanţii războiului de pe Nistru şi membrii Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr au dezminţit declaraţiile făcute Iacubov şi le-au catalogat drept aberaţii. Camarazii săi spun că nu s-au aşteptat ca Iacubov să facă asemenea afirmaţii mincinoase. Veteranii cred că acesta a fost cumpărat de guvernanţi ca să-l atace pe candidatul la prezidenţiale Andrei Năstase şi pe oamenii care îl susţin. Camarazii săi spun că nu s-au aşteptat ca Iacubov să facă asemenea afirmaţii mincinoase. Veteranii cred că acesta a fost cumpărat de guvernanţi ca să-l atace pe candidatul la prezidenţiale Andrei Năstase şi pe oamenii care îl susţin.În acest context, liderul PPDA a solicitat Comisiei de etică a Platformei să continue verificarea minuţioasă a fiecărui membru de conducere.„Toţi cei asupra cărora există suspiciuni vor trebui să-şi suspende calitatea pe care o au, până la definitivarea verificărilor Comisiei de etică. Este o cerinţă imperativă a oamenilor, a societăţii, este o chestiune de normalitate şi de bună practică internaţională”, a adăugat Andrei Năstase.„Vreau să asigur cetăţenii că, imediat după ce vom debarca regimul criminal, vom amplifica procesul de verificare juridică a tuturor celor care au fost complici ai uzurpatorilor, ai tuturor celor care au încercat să distrugă şi să profaneze mişcarea populară. Cu ei vom începe, cu aşa-zişii „ai noştri”, a mai spus liderul mişcării protestatare.Prezentăm mai jos textul integral al declaraţiei liderului PPDA.Sunt un om al bunei credinţe. Cred în oameni necondiţionat, până la proba contrarie. Când am purces la construcţia Platformei Civice Demnitate şi Adevăr, am apelat la personalităţi marcante ale vieţii publice, la oameni integri şi profesionişti în sfera lor de activitate. Şi nu am dat greş!Împreună cu aceşti oameni am reuşit să ridicăm în picioare o ţară întreagă. Împreună cu aceşti oameni am reuşit să proiectăm viitorul unui stat scos din captivitate, să redăm cetăţenilor speranţa şi demnitatea călcate în picioare de un regim profund inuman! Nu am râvnit la putere. Pentru mine puterea nu este un scop în sine, a fost şi este ceva dincolo de interesele mele personale.După protestul din 3 mai, când am blocat jaful a încă 7 miliarde de lei din vistieria ţării, oamenii ne-au reproşat că la eventualele alegeri nu vor avea pentru cine vota. Atunci, am identificat o persoană notorie, din afara Platformei, căreia i-am propus să preia proiectul politic, dar, din păcate, a refuzat.La 13 septembrie, la marele protest, oamenii au cerut direct constituirea unei alternative politice, create în baza transparenţei, integrităţii şi profesionalismului. Am realizat şi acest deziderat popular, în condiţii extrem de complicate, fără resurse financiare, în baza unui entuziasm ieşit din comun.Ca om al legii, am acceptat accederea în Platforma politică a tuturor celor care, prezumtiv, se declarau oameni de bună credinţă.Nu am avut nimic de ascuns, am discutat cu toţi de la egal la egal, colegial, punând în capul mesei legea şi interesul naţional. Din păcate, unii dintre aceştia au înţeles în mod pervers rostul alternativei populare. În loc să se implice plenar în constituirea unor structuri politice temeinice, în loc să bată drumurile ţării pentru a explica oamenilor ce se întâmplă şi ce avem de făcut, aceştia au preferat să se îngrijească de propriile cariere, sau să-şi trădeze contra cost, ca nişte lichele, camarazii.Suntem o formaţiune nouă, cu totul şi cu totul deosebită de tot ce a produs până astăzi o societate măcinată de corupţie si sărăcie. Scopul nostru major e să punem în practică dezideratele populare, criteriile marelui protest din 13 septembrie.Mă bucur că, fiind un organism sănătos, imun, am reuşit să eliminăm din rândurile noaste unele elemente nocive, slabe de caracter, pasibile de trădare şi vânzare cu bucata. Au fost doar câţiva din arsenalul nostru cuprinzător care, fie s-au lăsat cumpăraţi pe 3 arginţi, fie au fost şantajaţi pentru lucruri pe care noi nu le-am cunoscut, fie au fost infiltraţi în mişcarea populară pentru a o spiona din interior.Nimic din toate acestea nu ne poate afecta. Chiar dacă slugile regimului au încercat să ne provoace la diverse acte ilegale, mişcarea protestatară şi-a demonstrat maturitatea şi, prin mijloace paşnice, bine organizate, a reuşit să scoată din minţi regimul criminal al lui Plahotniuc, autorul jafului de miliarde.Purificarea unui organism de dimensiuni majore este o necesitate stringentă şi conformă normelor sanitare politice.Prezumţia de nevinovăţie este valabilă pentru toţi cetăţenii, inclusiv pentru colegii noştri care luptă cu mafia oligarhică. Totuşi, dacă există cineva care are schelete în spaţiile trecutului, dacă există cineva pentru care interesul personal este mai presus de nevoile oamenilor, dacă există cineva care se gândeşte la îmbogăţire şi parazitare pe seama poporului nostru, le dau un sfat: să se retragă imediat din rândurile noastre.Vreau să asigur cetăţenii că, imediat după ce vom debarca regimul criminal, vom amplifica procesul de verificare juridică a tuturor celor care au fost complici ai uzurpatorilor, ai tuturor celor care au încercat să distrugă şi să profaneze mişcarea populară. Cu ei vom începe, cu aşa-zişii „ai noştri”.Dezideratele Marii Adunări Naţionale din 6 septembrie şi ale marelui protest din 13 septembrie 2015 rămân, aşadar, hârtia de turnesol a demnităţii noastre. Acum suntem mai puternici. Mai puternici ca niciodată.Ieşirea din minţi a mercenarilor la televiziunile teroriste ale lui Plahotniuc denotă faptul că minciunile şi zoile turnate peste noi nu au trecere la oameni. Continuăm să ne facem datoria faţă de ţară şi popor. Fără lichele, împreună cu oamenii deşteptaţi ai acestui pământ!Fac apel către Comisia de etică a Platformei noastre, personal către preşedintele acesteia, venerabilul profesor, Victor Leancă, preşedintele Uniunii Pensionarilor, să continue verificarea minuţioasă a fiecărui membru de conducere, să analizeze faptele şi acţiunile fiecăruia dintre noi. Toţi cei asupra cărora există suspiciuni vor trebui să-şi suspende calitatea pe care o au, până la definitivarea verificărilor Comisiei de etică. Este o cerinţă imperativă a oamenilor, a societăţii, este o chestiune de normalitate şi de bună practică internaţională.Sunt sigur că tentativele de denigrare a mişcării protestatare vor continua şi mai avan în perioada electorală. Frica de a răspunde pentru jafurile de miliarde îl va face pe Plahotniuc să arunce asupra noastră tone de dejecţii şi mizerii.Dar, vom rezista şi vom duce această luptă până la capăt. Lichelele mari şi mici se vor stinge în oprobriul întregii societăţi!