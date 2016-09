Reacţia lui Andrei Năstase la acţiunile PAS şi PLDM: Dacă va fi nevoie, ne vom bate şi cu aşa-zişii prieteni; Nu vom face diferenţă atunci când cineva se joacă cu interesul naţional

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 21.09.2016 18:06

„Dacă va fi nevoie, ne vom bate şi cu aşa-zişii prieteni. Nu vom face diferenţă atunci când cineva se joacă cu interesul naţional”. Astfel a comentat preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, anunţul făcut astăzi de PLDM prin care şi-a declarat susţinerea pentru candidatul PAS la prezidenţiale, Maia Sandu. Şi asta în condiţiile în care, anterior, cele două formaţiuni au pledat, împreună cu PPDA, pentru înaintarea unui candidat comun al forţelor antioligarhice.



„Întotdeauna politicul de la Chişinău nu a fost unul corect, nu a fost unul prietenesc. Eu însă rămân angajat în ceea ce am promis şi nu voi devia de la acest demers. Voi continua să muncesc atât pentru oamenii noştri, pentru partidul din care fac parte, pentru mişcarea protestatară, pentru Platforma Demnitate şi Adevăr. Pentru că mai presus de politică, de tot felul de aranjamente, rămâne interesul naţional. Avem o şansă uriaşă pentru scrutinul din 30 octombrie şi suntem obligaţi în faţa oamenilor acestei ţări să ne comportăm ca oameni politici şi nu ca politicieni. Prefer să rămân un cetăţean cumsecade, un cetăţean responsabil. M-am angajat în acest proces politic nu pentru a face figuraţie, ci pentru a obţine pentru ţara mea, pentru oamenii demnităţii un rezultat cât se poate de bun. Nimeni nu poate să dea cu piciorul într-o şansă uriaşă pentru care s-a muncit foarte mult, s-au strâns 400 de mii de semnături, s-a îngheţat în stradă, s-a mers prin ţară, s-a alergat prin Diasporă, s-a opus unor dezmăţuri atât în politică cât şi în justiţie. Iată de ce suntem obligaţi să mergem până la capăt. Dacă va fi nevoie, ne vom bate şi cu aşa-zişii prieteni. Nu vom face diferenţă atunci când cineva să joacă cu interesul naţional”, a declarat Andrei Năstase de la Washington.



Referindu-se la reţinerea celor 15 magistraţi în dosarul spălării a 20 de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul justiţiei din RM, preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr a reamintit că a demascat această schemă încă în 2013.



„Aici la Washington, ceea ce mă preocupă în mod deosebit este ancheta internaţională în ceea ce priveşte furtul miliardului şi spălările de 20 de miliarde de dolari. Se ştie foarte bine, încă în 2013 am demascat în faţa procurorului general şi în faţa ministrului Justiţiei de atunci aceste spălări de miliarde, care iată că la ani-distanţă produc anumite reţineri. Ar fi bine ca presa din RM să vadă ce declarau acum un an Morari, Poalelungi, etc. Spuneau că e expirat termenul de prescripţie, că nu sunt spălări de bani. Iată că atunci când lui Plahotniuc îi trebuie să facă figuraţie, atunci se poate”, a spus liderul PPDA.



În cadrul agendei sale de la Washington, Andrei Năstase are programate mau multe întrevederi cu responsabilii din SUA care se ocupă de investigarea „furtului secolului”.



„Ziua de astăzi este promiţătoare şi sunt sigur că ceea ce mi-am propus se va produce. Am venit la Washington, la fel cum am fost la Paris, la Barcelona sau Bruxelles, mai puţin pentru fotografii, dar am venit să mă văd cu Diaspora, cu societatea civilă. Astăzi urmează să mă văd cu investigatori cu furtul secolului. Cred că informaţiile pe care le voi pune la dispoziţie vor fi utile şi vor apropia ziua în care cetăţenii RM îşi vor recăpăta miliardele furate şi nu vor mai fi obligaţi să restituie încă 20 de ani încolo furtişagurile făcute Plahotniuc, Filat, Shor, Platon şi tot felul de bandiţi care s-au perindat la putere în RM sau au controlat-o din culise”, a menţionat liderul mişcării protestare.