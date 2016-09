Platforma DA către CEC: „Întreprindeţi paşi concreţi pentru redresarea situaţiei privind înregistrarea cetăţenilor RM care la alegeri se vor afla în străinătate”

Să prelungească termenul limită de înregistrare prealabilă pentru alegătorii aflaţi în afara ţării, iar în funcţie de rezultate să suplimenteze numărul secţiilor de votare în străinătate;

Să instaleze un contor accesibil publicului larg, care ar indica on line numărul alegătorilor înregistraţi, dar fără ca aceştia să acceseze o altă filă a adresei, precum este „Statistica”.

Platforma Demnitate şi Adevăr face apel către Comisia Electorală Centrală să întreprindă, în regim de urgenţă, paşi concreţi pentru redresarea situaţiei privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor care pe 30 octombrie se vor afla în străinătate.Apelul vine în contextul în care zeci de concetăţeni din Italia, Federaţia Rusă, România, Statele Unite şi din alte ţări au anunţat că se confruntă cu mari dificultăţi în procesul de înregistrare prealabilă.„Pe lângă faptul că această oportunitate nu a fost suficient promovată, conaţionalii noştri reclamă deficienţe de autorizare. Pentru o înregistrare reuşită este nevoie de zeci de accesări. Sistemul de verificare în RSA nu permite verificarea de la un singur calculator a mai multor persoane, şi asta în condiţiile în care nu toţi cetăţenii aflaţi în străinătate au acces liber şi nelimitat la calculatoare personale, cu conectare la Internet. Probleme apar şi la introducerea unor cuvinte sofisticate pentru a demonstra că nu eşti robot, ceea ce creează dificultăţi în plus, mai ales persoanelor cu dizabilităţi de vedere”, se arată într-un comunicat al Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr.„Societatea civilă nu are pârghii reale de verificare a faptului dacă impedimentele ce apar la înregistrarea prealabilă sunt efecte de ordin tehnic, uman, sunt intenţionate sau neintenţionate. Or, este greu de crezut că zeci de mii de cetăţeni, care la alegerile trecute au parcurs sute de kilometri pentru a vota, nu manifestă interes pentru un efort mult mai mic, cum este înregistrarea prealabilă”, mai spun membrii Platformei DA.Potrivit Platformei Demnitate şi Adevăr, înregistrarea sau neînregistrarea prealabilă nu se răsfrânge asupra dreptului electoral, considerăm că datele despre numărul total de alegători într-o localitate ar servi drept argument suplimentar în favoarea deschiderii secţiilor de votare mai aproape de locurile în care sunt concentraţi alegătorii din diaspora.„Totodată, ar permite optimizarea secţiilor de vot, reducând timpul şi costurile plătite de cetăţenii Republicii Moldova pentru a-şi realiza dreptul lor constituţional”, se mai menţionează în comunicat.În acest context, reprezentanţii Platformei DA solicită Comisiei Electorale Centrale: