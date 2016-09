Andrei Năstase cere instituţiilor de drept din UE să demareze o anchetă asupra sa: „Fără nicio probă, sunt supus unei terori de către killerii mediatici ai lui Plahotniuc”

Apel către instituţiile de drept din Uniunea Europeană



Republica Moldova este un stat capturat de un regim oligarhic. Este un fapt constatat chiar de către Consiliul Europei, prin vocea secretarului general, Thorbjorn Jagland.



Starea în care a ajuns ţara, în special în urma jafului din sistemul bancar şi rezervele Băncii Naţionale, m-au determinat să recurg la gestul de a ieşi în stradă, alături de zeci de mii de oameni, pentru a mă opune regimului corupt care controlează Republica Moldova.



Decizia de a ieşi la proteste a fost un gest extrem la care am recurs după ce, ani de-a rândul, în calitate de avocat am luptat cu acest sistem, demascând mai multe scheme prin care se încerca jefuirea statului de sute de milioane de lei.



Acţiunile mele din ultimii ani au deranjat vădit regimul, în fruntea căruia stă oligarhul Vladimir Plahotniuc, deconspirat de către justiţia de la Londra drept principalul beneficiar al atacurilor raider, care au şubrezit sistemul bancar şi au constituit un prim pas în jaful miliardului, ducând faima Republicii Moldova în toată lumea. De asemenea, am deconspirat public marea spălătorie de dolari din Federaţia Rusă, prin intermediul justiţiei aflate la cheremul afaceristului.



În aceste condiţii, oligarhul Vladimir Plahotniuc, cel care conduce cu mână de fier ţara, care controlează justiţia, economia şi politicul din Republica Moldova, a demarat un adevărat linşaj mediatic la adresa mea.



Peste 85% din mass-media din ţară este controlată de mogulul Plahotniuc. Folosindu-se de această „bâtă mediatică” şi controlând Consiliul Coordonator al Audiovizualului, profund deranjat de poziţia mea reală din sondajele de opinie, acesta a declanşat o întreagă campanie mediatică, încercând să mă discrediteze. Fără a dispune de măcar o probă, killerii mediatici ai lui Plahotniuc m-au transformat în oligarh implicat în spălări de bani şi devalizarea Băncii de Economii.



Am fost acuzat că sunt un latifundiar care şi-a cumpărat terenuri din bani furaţi de la BEM, iar legătura mea de prietenie şi rudenie prin alianţă cu omul de afaceri Victor Ţopa, finanţatorul postului echidistant de televiziune Jurnal TV, a fost transformată într-o sentinţă publică de către trustul propagandei. Asta chiar dacă Ţopa locuieşte de şase ani în Germania, acolo unde îşi desfăşoară mai multe afaceri legale.



Am fost numit raider, traficant de arme, asociat cu persoane dubioase gen Filat, Platon sau Karamalak. Desigur, în susţinerea acestor manipulări niciodată nu a fost prezentată vreo probă.



Este clar că, dacă un singur lucru ar fi adevărat, dacă ar exista o încălcare cât de mică a legislaţiei din partea mea, în condiţiile în care justiţia din ţară este controlată în totalitate de către Plahotniuc, astăzi nu m-aş mai fi aflat în libertate şi nu aş fi fost un promotor al adevărului.



Deţin şi cetăţenia statului român, implicit a Uniunii Europene. În calitatea mea de cetăţean european, fac un apel către instituţiile de drept din UE, Interpol, Europol, OLAF, etc, să demareze o anchetă asupra persoanei mele. Sunt deschis şi mă pun la dispoziţia acestor instituţii, în vederea verificării tuturor acuzaţiilor care au fost lansate la adresa mea.



Spre marele meu regret, nu pot, deocamdată, să mă adresez şi justiţiei din ţara mea, deoarece este una captivă, controlată nu doar politic, ci şi oligarhic, de către acest individ care a sărăcit cetăţenii şi i-a determinat să plece în străinătăţi.



Contez, însă, pe imparţialitatea şi integritatea justiţiei europene.



Sunt convins că profesionalismul acestor instituţii de drept vor face ca adevărul să iasă la iveală, iar linşajul şi teroarea mediatică insuportabilă asupra mea să înceteze.



Cu sinceritate,

Andrei Năstase,

Preşedintele Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”

