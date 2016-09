Maia Sandu: Guvernul Filip ascunde informaţia despre acordarea garanţiilor de stat pentru băncile falimentare; Încă o dovadă că promisiunile guvernării de a investiga frauda bancară sunt poveşti

02.09.2016

Promisiunile guvernării de a investiga frauda bancară nu sunt altceva decât poveşti de adormit copii. Este declaraţia liderului Partidului Acţiune şi Solidaritate. Potrivit Maiei Sandu, o dovadă în plus a acestui lucru este faptul că Guvernul Filip ascunde informaţia despre acordarea garanţiilor de stat pentru cele trei bănci falimentate.



„Două luni în urmă am solicitat Cancelariei de Stat să-mi prezinte copiile stenogramelor şedinţelor Guvernului în care au fost aprobate garanţiile de stat pentru cele trei bănci falimentate (Guvernul Leancă în 2014 şi Guvernul Gaburici în 2015). Pentru că au fost desecretizate hotărârile Guvernului cu privire la acordarea garanţiilor, este logic să poată fi accesate şi discuţiile pe marginea acestor hotărâri. Cetăţenii trebuie să cunoască cine şi pentru ce a optat în aceste discuţii, care au fost solicitările BNM şi pentru ce a promis să folosească banii”, a declarat Maia Sandu.



„Guvernul refuză să prezinte stenogramele respective… Oare de ce? Dacă tot promite să facă lumină în cazul furtului miliardului, de ce Partidul Democrat nu vrea să prezinte lucrurile aşa cum s-au întâmplat în realitate? Pentru că atunci va fi mai greu să dezinformeze şi să dea vina pe alţii. O dovadă în plus că promisiunile guvernării actuale de a investiga frauda bancară nu sunt altceva decât poveşti de adormit copiii”, a adăugat liderul PAS.



Maia Sandu susţine că a acţionat Cancelaria de Stat în judecată, solicitând obligarea acesteia să prezinte stenogramele celor două şedinţe de Guvern.



„Mai devreme sau mai târziu, toate aceste documente vor deveni publice, adevărul va fi scos la iveală, iar ţara va cunoaşte toţi făptaşii”, a conchis liderul PAS.



Amintim că pe 13 noiembrie 2014, Guvernul Leancă a decis în secret ca Banca Naţională să acorde celor trei bănci falimentare, Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, un credit în valoare de 9,5 miliarde de lei, cu garanţia sub formă de hârtii de valoare a Ministerului Finanţelor. Ulterior, în martie 2015, deja Guvernul condus de Chiril Gaburici a mai luat o decizie cu scopul de a „asigura stabilitatea sectorului bancar” şi a acordat încă un credit celor trei bănci cu probleme, în sumă de 5,34 miliarde de lei. Asta suplimentar la cele 9,5 miliarde de lei oferite prin decizie secretă la 13 noiembrie 2014.



În vara acestui an, deja Guvernul Filip a aprobat un proiect de lege prin care aceste miliarde furate urmează să fie puse pe seama cetăţenilor. Potrivit proiectului, Ministerul Finanţelor va emite şi va transmite Băncii Naţionale obligaţiuni de stat în sumă de 13 miliarde 583,7 milioane de lei, pe un termen de până la 25 de ani, cu o rată efectivă a dobânzii de 5% anual. Documentul a ajuns la Parlament, iar premierul Pavel Filip le-a cerut deputaţilor să-l examineze în regim prioritar.