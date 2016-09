Andrei Năstase, la întâlnire cu diaspora din Spania, Franţa şi Belgia: Împreună, vom reuşi să alegem pentru ţară şi pentru oameni un adevărat Preşedinte al Poporului

FOTO

Preşedintele Platformei „Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, a avut mai multe întrevederi cu reprezentanţii diasporei moldoveneşti din Spania, Franţa şi Belgia. Concetăţenii noştri de peste hotare au menţionat că urmăresc cu atenţie evenimentele de acasă şi sunt dispuşi să revină la baştină, dacă la conducerea ţării vor veni oameni oneşti, curajoşi, gata să lupte pentru interesele cetăţenilor.Astfel, la întâlnirea de la Barcelona au participat tineri specialişti, doctori, profesori, avocaţi şi reprezentanţi ai altor categorii profesionale. Discuţia s-a axat, în principal, pe problemele cu care se confruntă moldovenii din diaspora, dar şi pe situaţia social-politică din Republica Moldova şi apropiatul scrutin prezidenţial.Participanţii la întâlnire s-au arătat convinşi că, pentru a scoate ţara din captivitatea unui regim antipopular, este foarte importantă implicarea tuturor cetăţenilor - şi a celor de acasă, şi a celor din diaspora, subliniind în context necesitatea deschiderii mai multor secţii de vot peste hotare.Andrei Năstase a specificat că această întâlnire i-a dat puteri noi şi l-a întărit în convingerea să lupte în continuare pentru schimbarea radicală a clasei politice şi reaşezarea ţării în albia normalităţii.Liderul Platformei „Demnitate şi Adevăr” a menţionat că îşi doreşte ca sentimentul de deznădejde şi dezamăgire, pe care îl împărtăşesc acum mulţi conaţionali, să se transforme în unul de încredere şi de speranţă. Pentru aceasta cetăţenii au nevoie să ştie că există oameni care vor şi pot să schimbe lucrurile în bine şi au toată determinarea să ducă lupta până la capăt.Unul din participanţii la întâlnire, cetăţeanul spaniol Xavier Oliveiras a menţionat că urmăreşte atent situaţia social-politică din Moldova.„Cele mai mari piedici sunt, pe de o parte, Plahotniuc şi puterea sa de a frauda alegerile, iar, pe de altă parte, dezamăgirea pe care mai multă lume o manifestă. Din fericire, avem un grup mare de oameni cu o viziune limpede, cu multă energie şi cu încredere în viitorul Moldovei. Este cazul domnului Năstase, dar şi a multor altora. Aici trebuie să ne plasăm cu toţii: în zona încrederii. Din dezamăgire, să se nască o nouă convingere”, a declarat Xavier Oliveiras.Duminică, liderul PPDA a avut întâlniri cu diaspora din Franţa şi Belgia. Vestea despre înregistrarea sa în calitate de candidat la prezidenţiale a venit chiar în timpul slujbei religioase oficiate la Biserica Ortodoxă „Sfântul Ştefan cel Mare”, la care Andrei Năstase participa alături de conaţionalii noştri de la Paris.Andrei Năstase a subliniat că, după ce a fost înregistrat în calitate de candidat, responsabilitatea în faţa tuturor cetăţenilor ţării, indiferent de culoare politică, naţionalitate sau confesiune devine una nu doar vitală, ci şi oficializată.„Ziua de astăzi îmi dă şi mai mult curaj, şi mai multă putere, pentru a demonstra că suntem cei mai buni şi cei mai pregătiţi pentru a scoate din captivitate instituţia prezidenţială. Am întreaga convingere că voi realiza întocmai revendicările populare înaintate în cadrul protestelor masive din ultimul an şi jumătate. Împreună, am obţinut dreptul de a ne alege preşedintele. Împreună, vom reuşi să alegem pentru ţară şi pentru oameni un adevărat Preşedinte al Poporului”, a declarat Andrei Năstase.La Bruxelles, preşedintele Platformei „Demnitate şi Adevăr” le-a vorbit moldovenilor despre faptul că scrutinul din 30 octombrie oferă o şansă uriaşă care nu poate fi ratată.În caz contrar, societatea moldovenească riscă să rămână în continuare sclava unui regim corupt şi parvenit, profund antidemocratic.