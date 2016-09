Agitaţie electorală camuflată: Guvernul, Poşta Moldovei şi televiziunile lui Plahotniuc „lucrează” pentru imaginea lui Lupu

Ofi­cial, cam­pa­nia elec­to­rală începe la 29 sep­tem­brie 2016. Până la această dată, niciun potenţial con­cu­rent elec­to­ral sau can­di­dat înre­gis­trat deja, nu are drep­tul să desfă­şoare, sub nicio formă, agi­ta­ţie elec­to­rală. Rea­li­ta­tea este însă alta. Majo­ri­ta­tea pre­ten­denţi­lor la foto­liul de şef al sta­tu­lui, 24 la număr, au inten­si­fi­cat acti­vis­mul lor poli­tic şi camu­flează agi­ta­ţia elec­to­rală sub forma unor cam­pa­nii de infor­mare des­pre avan­ta­jele inte­gră­rii euro­pene sau prin inter­me­diul con­fe­rinţe­lor şi al dez­ba­te­ri­lor la teme de actu­a­li­tate, scrie Ziarul de Gardă Odată cu colec­ta­rea sem­nă­tu­ri­lor şi pre­zen­ta­rea aces­tora la CEC, gru­pu­rile de ini­ţi­a­tivă pen­tru susţi­ne­rea lui Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Iurie Leancă sau Andrei Năs­tase la fun­cţia de preşe­dinte al R. Mol­dova îşi încheie acti­vi­ta­tea. Doar gru­pu­rile de ini­ţi­a­tivă care mai adună sem­nă­turi pen­tru alţi 20 de pre­ten­denţi pot, con­form legi­sla­ţiei, să desfă­şoare acţiuni şi să pro­mo­veze mesaje pen­tru a deter­mina cetă­ţe­nii să sem­neze lis­tele lor de sub­scri­pţie.La 10 sep­tem­brie, lide­rul PDM, Marian Lupu, a fost înre­gis­trat drept can­di­da­tul elec­to­ral nr. 1 în bule­ti­nele de vot pe care ale­gă­to­rii le vor primi pe 30 octom­brie. Res­pec­tiv, cele două săp­tămâni rămase până la sfârşit de sep­tem­brie ar tre­bui să însemne pen­tru Lupu „tăcere şi aştep­tare”. PDM, însă, a lan­sat pe par­cur­sul lunii sep­tem­brie două cam­pa­nii „de anver­gură” în cadrul cărora lide­rii demo­craţi, inclu­siv Lupu, depu­taţi, mini­ş­tri, con­du­că­tori ai orga­ni­za­ţi­lor teri­to­ri­ale, zeci şi sute de mem­bri ai echi­pei demo­crate merg în toate rai­oa­nele şi loca­li­tă­ţile din R. Mol­dova pen­tru a popu­la­riza bene­fi­ci­ile inte­gră­rii euro­pene în rân­dul cetă­ţe­ni­lor şi a lansa dez­ba­teri des­pre schim­bă­rile nece­sare în poli­tica de la noi.Cam­pa­nia „Împre­ună sun­tem mai puter­nici” este pro­mo­vată insis­tent de demo­craţi prin inter­me­diul nume­roa­se­lor pano­uri publi­ci­tare, cinci din­tre ele fiind insta­late pe tra­seul Chişinău-Căuşeni, al spo­tu­ri­lor şi şti­ri­lor difu­zate la insti­tu­ţi­ile media care apa­rţin viceprim-preşedintelui PDM, Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. Lupu este invi­tat la ace­leaşi pos­turi TV, ale lui Pla­ho­t­niuc, des­pre care se vehi­cu­lează că diri­jează din umbră coa­li­ţia de guver­nare şi con­tro­lează majo­ri­ta­tea insti­tu­ţi­i­lor în stat, unde expune stra­te­gi­ile de dezvol­tare ale par­ti­du­lui, dar şi ale guver­nă­rii, şi unde este cri­ti­cată opo­zi­ţia extra­par­la­men­tară.Soli­ci­tat la acest subiect, mem­brul CEC, Andrei Volen­tir, spune că dacă can­di­da­tul la preşe­dinţie este şi lider de par­tid, iar acti­vi­ta­tea este desfă­şu­rată din pozi­ţia res­pec­tivă, atunci nu-i pot fi impu­tate acţiuni cu tentă elec­to­rală: „Par­ti­dele poli­tice sunt insti­tu­ţii cu acti­vi­tăţi per­ma­nente şi acţiu­nile lor nu pot fi limi­tate de anu­mite eve­ni­mente. Fap­tul că acti­vi­ta­tea de zi cu zi a par­ti­du­lui a cores­puns cu această peri­oadă elec­to­rală nu poate îngrădi anu­mite acţiuni care ţin de pro­gra­mul poli­tic al par­ti­du­lui”.Tot­o­dată, repre­zen­tanta ser­vi­ci­u­lui de presă al insti­tu­ţiei, Rodica Sîrbu, a pre­ci­zat că „dacă există unele încăl­cări ce ţin de dome­niul spo­tu­ri­lor video, ele pot fi sesi­zate la CCA, care este în drept să între­prindă careva măsuri sau să san­cţio­neze audi­o­vi­zu­a­lul sau radi­o­di­fu­zo­rii”.Lupta pen­tru votu­rile ale­gă­to­ri­lor în favoa­rea can­di­da­tu­lui PD este dusă şi de alţi mem­bri ai par­ti­du­lui aflat la guver­nare. Săp­tămâna tre­cută Pavel Filip a dese­cre­ti­zat ste­no­grama ulti­mei şedinţe de guvern pri­vind acor­da­rea cre­di­tu­lui de urgenţă în cazul BEM, din 27 mar­tie 2015, prin inter­me­diul căreia cri­tică fap­tul că lidera PAS, Maia Sandu, „se laudă că s-a opus”, dar a votat pen­tru garanţia de 5,6 mili­arde de lei. Pre­mi­e­rul demo­crat a făcut public docu­men­tul pe pagina sa de face­book şi nu pe site-ul ofi­cial al Guver­nu­lui, după ce Maia Sandu a ata­cat în jude­cată Exe­cu­ti­vul pen­tru a i se pre­zenta copi­ile ste­no­gra­me­lor şedinţe­lor în care au fost apro­bate garanţi­ile pen­tru cele 3 bănci fali­men­tare.În ace­laşi timp, acum două zile, toate ofi­ci­ile poş­tale din ţară au pri­mit indi­ca­ţii de la şeful „Poş­tei Mol­do­vei” de a afişa „obli­ga­to­riu, la loc vizi­bil” mate­ri­a­lul publi­ci­tar al Fun­da­ţiei lui Vlad Pla­ho­t­niuc „Ede­lwe­iss”. Orga­ni­za­ţia demo­cra­tu­lui, care se pre­tinde a fi apo­li­tică, spon­so­ri­zează mai multe eve­ni­mente cul­tu­rale şi de diver­tis­ment din R. Mol­dova, face dona­ţii pen­tru fami­li­ile nevo­iaşe, iar mai nou, reno­vează 40 de tere­nuri de joacă pen­tru copii pe întreg teri­to­riul ţării.Continuarea investigaţiei, pe ZdG