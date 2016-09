Andrei Năstase: Încercările puterii de a compromite accederea mea drept candidat s-au soldat cu un eşec răsunător

„Încercările puterii de a compromite accederea mea drept candidat s-au soldat cu un eşec răsunător. Cred că nici nu e cazul să mă opresc la ele, deoarece sunt puerile şi hilare.” Sunt declaraţiile făcute de liderul Platformei DA, Andrei Năstase, după înregistrarea candidaturii sale de către CEC.



Preşedintele PPDA spune că a aflat despre înregistrarea sa în cursa pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova în timp ce se afla la Paris, la o întâlnire cu diaspora. Totodată, Andrei Năstase a precizat că în curând îşi va prezenta programul electoral.



„Din această clipă, responsabilitatea mea în faţa oamenilor, a tuturor cetăţenilor ţării, indiferent de culoarea politică, naţionalitate sau confesiune, devine una nu doar vitală, ci şi oficializată. Împreună cu echipa mea, căreia îi aduc cele mai sincere mulţumiri pentru implicare, eficienţă, integritate şi profesionalism, voi prezenta în cel mai scurt timp un program electoral complex, menit să dea speranţă şi contur unei schimbări radicale şi sistemice a ţării noastre, în centrul atenţiei fiind problemele, grijile şi durerile acestui popor, ale fiecărui cetăţean în parte”, a scris Andrei Năstase, pe pagina sa de Facebook.



„Este adevărat, ziua de astăzi îmi dă şi mai mult curaj, şi mai multă putere pentru a demonstra că suntem cei mai buni şi cei mai pregătiţi pentru a scoate din captivitate instituţia prezidenţială. Am întreaga convingere că voi realiza întocmai revendicările populare înaintate în cadrul protestelor masive din ultimul an şi jumătate. Împreună, am obţinut dreptul de a ne alege preşedintele. Împreună, vom reuşi să alegem pentru ţară şi pentru oameni un adevărat Preşedinte al Poporului”, a conchis liderul DA.