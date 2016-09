Platon, noi dezvăluiri despre atacurile raider din 2011: Plahotniuc i-a jefuit pe Victor şi Viorel Ţopa, i-a condamnat la închisoare, iar acum îi numeşte infractori fugari - este culmea cinismului”

Veaceslav Platon face noi dezvăluiri despre atacurile raider din 2011, atunci când oligarhul Vladimir Plahotniuc i-a deposedat pe oamenii de afaceri Victor şi Viorel Ţopa de acţiunile pe care le deţineau la Banca de Economii.Într-un interviu pentru News Maker , Platon afirmă că atacurile murdare de la holdingul media al lui Plahotniuc în adresa lui Victor şi Viorel Ţopa sunt culmea cinismului în condiţiile în care oligarhul este cel care i-a jefuit de acţiuni, apoi i-a condamnat la închisoare. Totodată, Veaceslav Platon neagă orice implicare în jaful miliardului din sistemul bancar şi spune că dosarul a fost fabricat la comanda lui Plahotniuc.„În 2011, nu eu am achiziţionat active, da nişte investitori. Eu doar i-am reprezentat. Ei au cumpărat un pachet de acţiuni de 38,2% de la Victoriabank, de 50,1% de acţiuni la Asito, 28% de la BEM, 95% de la Moldova-Tour şi 84% de la Victoria Asigurări (redenumită ALLIANCE Insurance Group). Este ceea ce îmi amintesc, nu sunt cifrele exacte. Din păcate, această listă a inclus şi acţiunile furate de la oamenii de afaceri Victor şi Viorel Ţopa în urma unor atacuri de tip raider în 2011”, a declarat Platon.„Atunci ni s-a promis că această problemă va fi rezolvată, dar am fost înşelaţi, aşa cum adesea se întâmplă în afacerile cu Plahotniuc. Atunci când auzi cum holdingul media al lui Plahotniuc îi numeşte infractori fugari, rămâi uimit de un asemenea cinism. Şi-a jefuit partenerii de afaceri, i-a condamnat la închisoare, iar acum îi numeşte infractori fugari - este culmea cinismului”, a adăugat Platon.Întrebat ce relaţii are cu Victor şi Viorel Ţopa, Veaceslav Platon a răspuns: „Pe noi ne leagă doar statutul de victimă în marea poveste numită „Plahotniuc”.Omul de afaceri afirmă că nu a fost implicat în jaful miliardului şi că este doar o victimă a combinaţiilor lui Plahotniuc.„Schemele care au fost utilizate în furtul miliardului sunt nişte scheme primitive, pe care băncile le folosesc pentru a acoperi găurile de capital. Acolo unde am activat eu nu au existat găuri de capital, iar pentru mine ca un profesionist, ar fi umilitor să utilizez aceste instrumente. În cazul în care credeţi că în jaful miliardului au fost utilizate scheme inovative, greşiţi: pur şi simplu au mărit numărul de conturi corespondente. În plus, datorită sistemului operaţional al băncii au folosit declaraţii false”, aspus Platon.„Timp de 15 minute, orice bancher mediocru din Rusia va explica cum a avut loc furtul de la cele trei bănci. Prin transformarea cu virtuozitate a combinaţiilor, Plahotniuc oferă multora cote. Iar situaţia mea de astăzi este o dovadă în acest sens. Nu sunt un înger şi am păcate. Dar eu n-am furat de la poporul meu şi nu sunt implicat în furtul miliardului”, a adăugat omul de afaceri.De asemenea Platon a precizat ce legături are cu Frontier Solutions, compania americană care a solicitat autorităţilor ucrainene să nu-l extrădeze pe acesta în Republica Moldova şi care a anunţat că reprezintă interesele lui Mihail Gofman în SUA.„Avocaţii mei ucraineni au contactat această companie după ce am fost arestat în Ucraina. Ei s-au adresat în SUA după ce au aflat din presă că furtul miliardului este investigat de această companie şi au încheiat un acord cu ei. Eu nu am fost anunţat deoarece nu aveau acces la mine”, a explicat Veaceslav Platon.