Andrei Năstase, apel adresat cetăţenilor RM de peste hotare: Diaspora, şansa istorică a revenirii Acasă; Depuneţi cereri colective pentru a se deschide secţii de vot

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 17.09.2016 22:39

Liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, candidat la funcţia de şef al statului, a adresat un apel către Diasporă, în care îndeamnă concetăţenii noştri stabiliţi peste hotare să depună cereri colective, astfel ca guvernanţii să fie nevoiţi să deschidă cât mai multe secţii de votare în afara ţării.



„Uniţi-vă eforturile, fie că sunteţi în Italia, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Germania, SUA, Rusia sau Japonia. Orice vot contează! Depuneţi cereri colective pentru a se deschide secţii de vot. Trimiteţi aceste cereri şi presei libere din ţară şi de peste hotare, anunţaţi OSCE şi alte instituţii internaţionale. Este important ca anume acum să vă organizaţi, să fiţi activi, să cereţi să vă fie respectare drepturile fundamentale, inclusiv dreptul de a vota!”, se spune în apelul lui Andrei Năstase, transmis de la Barcelona, acolo unde astăzi a avut o întâlnire cu moldovenii stabiliţi în Spania.



„Extrem de important – vorbiţi cu cei de acasă, mai ales cu oamenii intoxicaţi de terorismul mediatic finanţat din miliardul furat de Plahotniuc. Funcţia de preşedinte nu este un trofeu pentru mine, ci un instrument de a scoate ţara din captivitate. Cu siguranţă, aceste alegeri prezidenţiale sunt cruciale pentru revenirea la normalitate, pentru destructurarea regimului cleptocratic care ne-a pus ţara în genunchi”, a adăugat Andrei Năstase.



Vă prezentăm textul integral al mesajului transmis de către Andrei Năstase către Diasporă:



Diaspora, şansa istorică a revenirii Acasă



Tot mai mulţi concetăţeni din diasporă se adresează cu rugămintea să-i ajutăm să voteze în localităţile în care locuiesc şi muncesc. Avem cu adevărat o situaţie dificilă deoarece cetăţenii noştri sunt impuşi să se deplaseze sute şi mii de kilometri pentru a putea să-şi exercite dreptul constituţional la alegere. Într-adevăr, numărul secţiilor de votare este infim, iar amplasarea acestora nu permite deplasarea tuturor doritorilor de a vota, antrenând cheltuieli semnificative de bani şi timp.



Conform Constituţiei ţării, guvernarea trebuie să asigure fiecărui cetăţean dreptul de vot, inclusiv prin crearea condiţiilor accesibile, cât şi prin a-l ajuta să voteze cu minime cheltuieli. Consider că, pentru a realiza acest deziderat, trebuie să apelăm şi să preluam experienţa diasporei române din cadrul ultimelor alegeri prezidenţiale. Datorită presiunii populare, în special a diasporei, a fost nevoit să-şi dea demisia ministrul de Externe pentru că nu a asigurat numărul necesar de secţii de vot, lucru care s-a observat din plin în primul tur de scrutin.



Noul guvern de la Bucureşti a învăţat lecţia şi recent a decis să deschidă peste 300 secţii de vot suplimentare în afara ţării, stabilind că pentru aceasta trebuie să existe cererea a cel puţin 100 de cetăţeni români. Trebuie să reţinem faptul că numărul cetăţenilor moldoveni de peste hotareeste doar de 2-3 ori mai mic decât cel al cetăţenilor români!



În legislaţia noastră (art.29 şi 291 Cod Alectoral) există prevederi similare, care obligă autorităţile să deschidă secţii de votare acolo unde este solicitarea a cel puţin 30 de persoane, dacă va fi prezentat şi acceptul autorităţilor locale. Prin urmare, fiecare cetăţean trebuie să se mobilizeze şi să ceară asigurarea dreptului său de a vota prin înregistrarea prealabilă pe site-ul https://inregistrare.cec.md/ , dar şi prin depunerea de cereri adresate direct atât reprezentanţelor diplomatice moldoveneşti din ţara de reşedinţă, cât şi în adresa CEC.



Uniţi-vă eforturile, fie că sunteţi în Italia, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Germania, SUA, Rusia sau Japonia. Orice vot contează! Depuneţi cereri colective pentru a se deschide secţii de vot. Trimiteţi aceste cereri şi presei libere din ţară şi de peste hotare, anunţaţi OSCE şi alte instituţii internaţionale.



Este important ca anume acum să vă organizaţi, să fiţi activi, să cereţi să vă fie respectare drepturile fundamentale, inclusiv dreptul de a vota!



Şi, extrem de important – vorbiţi cu cei de acasă, mai ales cu oameniiintoxicaţi de terorismul mediatic finanţat din miliardul furat de Plahotniuc.



Reiterez, cu această ocazie, o teză fundamentală pe care o promovez de mai mult timp – funcţia de preşedinte nu este un trofeu pentru mine, ci un instrument de a scoate ţara din captivitate. Cu siguranţă, aceste alegeri prezidenţiale sunt cruciale pentru revenirea la normalitate, pentru destructurarea regimului cleptocratic care ne-a pus ţara în genunchi.



Ştiu că doriţi cu toţii să reveniţi Acasă. Ştiu că vă e dor de frumuseţile meleagului nostru, ştiu că vreţi să munciţi aici, lângă cei dragi, ştiu că vă doriţi să dezvoltaţi o mică afacere în Moldova, fără a fi jefuiţi de statul lui Plahotniuc, ştiu că vreţi să vă întregiţi cuiburile familiale şi să vă creşteţi copiii împreună.



Putem obţine aceste lucruri. E nevoie să fim cetăţeni responsabili şi pe 30 octombrie să punem începutul marii schimbări. Am încredere în voi. Am încredere în poporul meu.



Andrei Năstase

17 septembrie, 2016, Barcelona