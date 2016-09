VIDEO

EXPERŢI: „Atac hibrid asupra instituţiei prezidenţiale ca ultima redută necapturată încă totalmente; Asistăm deja la metode prin care se încearcă fraudarea alegerilor”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.09.2016 21:36

Perioada electorală pentru alegerile prezidenţiale din această toamnă se desfăşoară în mod inechitabil, având în vedere că unii candidaţi se bucură de prea multă vizibilitate în mass-media controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc.



Este opinia invitaţilor emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, care au discutat despre carenţele sistemului electoral.



„Campania a început cu stângul mult mai înainte. Din momentul în care 80 la sută din spaţiul informaţional este controlat de o singură persoană, de atunci orice campanie electorală îşi pierde în mare măsură sensul. Orice candidat, orice oponent, orice participant la cursa electorală nu are acces în mod egal cu cei care reprezintă puterea, cei care reprezintă acest clan la sursele de informare, nu are acces la cetăţean, nu are acces la alegător. Noi demult suntem într-o campanie electorală ştirbită într-o campanie electorală inexistentă de fapt, când participanţii la cursa electorală sunt din start puşi în condiţii absolut inechitabile” a declarat directorul Institutul de Politici Publice, Arcadie Barbăroşie.



Analistul politic Valentin Dolganiuc spune că aici regulile le fac cei care au pus mâna pe putere. „Nu le fac cetăţenii, nu le fac exponenţii cetăţenilor care se numesc deputaţi. Situaţia de fapt este catastrofală pentru Republica Moldova pentru că metastazele acestei oligarhii au pătruns adânc”, a menţionat Dolganiuc.



Invitaţi emisiunii susţin că există premise reale pentru fraudarea alegerilor din 30 octombrie.



„Nu sunt alegeri. Este un atac hibrid asupra instituţiei prezidenţiale ca ultima redută necapturată încă totalmente în acest angrenaj de foarte rea factură asupra Republicii Moldova”, a reiterat jurnalistul Valeriu Saharneanu.



Iar istoricul Octavian Ţîcu a adăugat că: „Fraudarea a început când Curtea Constituţională a declarat aceste alegeri prezidenţiale pentru că noi brusc am deviat atenţia de la toate problemele care erau în societatea noastră şi care a pus în avantaj omul care ar trebui în ochii puterii să intre în turul doi”.



Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de analistul politic al Fundaţiei Jamestown Vladimir Socor, care a avut o intervenţie telefonică la emisiunea „Cabinetul din umbră".



„Desigur există intenţia de a le frauda şi asistăm deja la metode prin care se încearcă fraudarea alegerilor la sfârşitul lui octombrie. Intenţia există, dar ea poate fi împiedicată de către organizaţiile Societăţii Civile, care pot şi trebuie să organizeze monitorizarea alegerilor la secţiile de vot”, a spus Socor.



Invitaţii emisiunii au discutat şi despre procesul de judecată în cazul omului de afaceri Veaceslav Platon. Avocata Ana Ursachi a reiterat faptul că inculpatul a depus o cerere de audiere a mai multor persoane care ar deţine informaţii importante cu privire la furtul bancar. Printre acestea se numără omul de afaceri Victor Ţopa, victimă a atacurilor raider din anul 2010, când a fost deposedat de acţiunile pe care le deţinea la Victoriabank.



„Am făcut mai multe demersuri, inclusiv pentru confruntări cu Plahotniuc, Shor şi toţi şefii băncilor implicaţi în acele fraude şi în acele scheme pe care le-a descris Veceslav Platon şi, deasemenea, la rugămintea lui, am făcut solicitări procurorului să citeze şi să caute metode de audiere şi ale altor victime ale lui Plahotniuc, indicate de Platon. Printre aceste victime este numit, de exemplu, Victor Ţopa, care este chemat, prin orice modalitate, să confirme calitatea sa de victimă”, a spus Ana Ursachi.