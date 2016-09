Averea candidatului Marian Lupu

Marian Lupu este pri­mul can­di­dat înre­gis­trat pen­tru ale­ge­rile pre­zi­denţi­ale din 30 octom­brie 2016. Deşi deţine fun­cţii publice încă de la înce­pu­tul ani­lor 2000, aflându-se prac­tic la guver­nare în ulti­mii 15 ani, fie ală­turi de Par­ti­dul Comu­ni­ş­ti­lor din R. Mol­dova (PCRM), fie cu Par­ti­dul Demo­crat din Mol­dova (PDM), ave­rea ofi­ci­ală a can­di­da­tu­lui a bătut prac­tic pasul pe loc, scrie zdg.md În 2007, Marian Lupu era preşe­dinte al Par­la­men­tu­lui şi unul din­tre frun­ta­şii PCRM, care domina viaţa poli­tică de la Chi­şi­nău. Atunci, ofi­ci­a­lul declara că a obţi­nut un venit din sala­riul de fun­cţie în sumă de 182,7 mii de lei, iar alţi 113,4 mii de lei – din valori mobi­li­are, imo­bi­li­are şi cote de par­ti­ci­pare în capi­ta­lul agenţi­lor eco­no­mici, deşi nu declara că ar deţine vreo firmă, con­turi ban­care, că ar fi vân­dut sau dat în chi­rie vreun bun imo­bil. Tot­o­dată, acesta nu indica nicio locu­inţă, niciun auto­mo­bil şi nici veni­tu­rile soţiei. Şi urmă­toa­rele decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate nu aduc schim­bări esenţi­ale. În cea din 2009, an în care a pără­sit PCRM şi a fost ales preşe­dinte al PDM, Lupu a tre­cut, la fel, doar sala­riul, unul care a fost de 213 mii de lei, echi­va­len­tul a 17,7 mii de lei pe lună.Abia în decla­ra­ţia pen­tru 2010, după ce a rede­ve­nit preşe­dinte al Par­la­men­tu­lui, Lupu alege să declare, pe lângă sala­riul de 139 mii de lei pe an, în scă­dere faţă de anii pre­ce­denţi, un apar­ta­ment de 136 m.p., ampla­sat în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, pe str. 31 august 1989, esti­mat la 1,2 mili­oane de lei, dar şi un garaj de 18 m.p., aflat în sub­so­lul ace­lui bloc, cu o valoare de 70 mii de lei. Datele cadas­trale arată că Marian Lupu şi soţia sa, Vic­to­ria, au intrat în pose­sia locu­inţei încă la sfârşit de 2004, deşi au declarat-o abia în 2010, atunci când can­di­da­tul la fun­cţia de preşe­dinte era minis­tru al Eco­no­miei în Guver­nul con­dus de Vasile Tar­lev. Apar­ta­men­tul în care locu­ieşte fami­lia Lupu se află la eta­jul doi al unui bloc cu cinci etaje, are patru camere şi un bal­con de aproape 5 m.p.. În decla­ra­ţi­ile de avere ulte­ri­oare, Marian Lupu pre­ciza că a obţi­nut locu­inţa încă în 2002, pe când era vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei, iar gara­jul – un an mai târ­ziu, când a fost numit minis­tru.În anii 2010 — 2015, Marian Lupu a fost preşe­dinte de Par­la­ment, şef de stat inte­ri­mar, iar ulte­rior, depu­tat şi şef al fra­cţiu­nii PDM din Par­la­ment. Ave­rea aces­tuia, cel puţin con­form decla­ra­ţi­i­lor cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, a rămas însă neschim­bată. Acesta a decla­rat doar sala­riul său, care a fost unul con­stant, de apro­xi­ma­tiv 170 mii de lei pe an (14 mii lunar), dar şi indem­ni­za­ţi­ile pri­mite în cali­tate de ales al popo­ru­lui, care au fost de câteva zeci de mii de lei. Din 2012, Lupu declară că deţine un cont ban­car cu 80 mii de lei la Vic­to­ri­a­bank, cont pe care l-a des­chis în 2007, dar pe care nu-l decla­rase ante­rior. În 2013, în acest cont ban­car erau deja 96 mii de lei, iar în 2014, lide­rul PDM mai des­chide un cont, tot la Vic­to­ri­a­bank, având acolo 20 mii de lei. Un an mai târ­ziu, în 2014, Lupu indică deja patru con­turi ban­care, pe care deţine, cumu­lat, 140 mii de lei şi 2 mii de euro, iar în 2015, cinci con­turi, cu 117 mii de lei, o mie de USD şi 2 mii de euro.Fami­lia Lupu locu­ieşte într-un bloc din cen­trul Chi­şi­nă­u­luiDin 2013, Marian Lupu o trece în decla­ra­ţii şi pe soţia sa, Vic­to­ria, pro­fe­soară la Aca­de­mia de Stu­dii Eco­no­mice din Mol­dova (ASEM). De aici, aceasta are însă veni­turi modeste, de apro­xi­ma­tiv 2 mii de lei pe lună. Vic­to­ria Lupu este con­fe­renţiar uni­ver­si­tar, spe­cia­li­ta­tea Rela­ţii Eco­no­mice Inter­na­ţio­nale. Ea deţine titlul de doc­tor în eco­no­mie. Aceasta este fiica lui Vic­tor Caun, mem­bru al cate­drei Mar­ke­ting şi Logis­tică de la ASEM, prim-prorector pe acti­vi­tate didac­tică al aces­tei insti­tu­ţii. La fel ca şi fiica sa, Caun este doc­tor în eco­no­mie şi a acti­vat în cadrul rec­to­ra­tu­lui ASEM în anii 1995 — 2007. Vic­tor şi Elena Caun, socrii can­di­da­tu­lui PDM la Preşe­dinţie, locu­iesc şi ei, la fel ca soţii Lupu, în blo­cul din str. 31 august 1989, într-un apar­ta­ment de peste 100 m.p.Marian şi Vic­to­ria Lupu, dar şi cei doi copii ai cuplu­lui, Cris­tian şi Ale­xan­dra, nu deţin cali­ta­tea de fon­da­tori sau admi­nis­tra­tori de firme pe teri­to­riul R. Mol­dova. Sin­gu­rul din fami­lia Lupu care s-a avân­tat în afa­ceri a fost socrul său care, în 2003, împre­ună cu Mihail Eftodi, Ion Mere­uţă şi fir­mele „Mol­dan” SRL şi „Gutwell” LLC din SUA, au fon­dat Între­prin­de­rea Mixtă „Moldan-Gutwell” SRL, cu acti­vi­tăţi decla­rate în dome­niul medi­ci­nei. Medi­cul Ion Mere­uţă îşi amin­teşte că firma nu a func­ţio­nat nici­o­dată. „A fost înre­gis­trată. Eu eram acolo ca spe­cia­list. Vla­di­mir Gher­man (admi­nis­tra­to­rul, n.r.) a ple­cat în Ame­rica şi s-a ter­mi­nat. Nu-l cunosc pe dl Caun”. Vic­tor Caun a fon­dat, în 1998, împre­ună cu Gri­gore Belos­te­ci­nic, rec­to­rul ASEM, dar şi cu alte per­soane, SRL „Uni­ver­si­ta­tea de Finanţe şi Eco­no­mie”. Firma, însă, nefi­ind efi­cientă, a fost lichi­dată.În urmă cu câţiva ani, în presa româ­nească şi rusească apă­ruse un docu­ment în care figura numele lui Marian Lupu în cali­tate de bene­fi­ciar, împre­ună cu con­tro­ver­sa­tul om de afa­ceri român, Sorin Ovi­diu Vântu, al fir­mei „Ali­anţa moldo-română Soli­da­ri­ta­tea Limi­ted”. Docu­men­tul era sem­nat de un oare­care Marian Lupu şi Sorin Ovi­diu Vântu şi demon­stra că cei doi ar ges­tiona firma înre­gis­trată în 2006 pe insu­lele Vir­gine Bri­ta­nice. SRL-ul, des­pre care astăzi nu se cunoa­şte nimic, ar fi ges­tio­nat alte com­pa­nii din sfera imo­bi­li­ară şi comerţ din R. Mol­dova şi Româ­nia. În R. Mol­dova, astăzi, un ase­me­nea agent eco­no­mic însă nu este înre­gis­trat. Ace­leaşi surse scriau că Lupu ar deţine „12 hec­tare de teren în valoare de 6 mili­oane de USD în sta­ţiu­nea San­danski, situ­ată la poa­lele munţi­lor Pirin din Bul­ga­ria” prin inter­me­diul fir­mei „Mirela Real Estate” SRL. Infor­ma­ţi­ile pre­zen­tate atunci nu au fost comen­tate în vreun fel de Marian Lupu, deşi jur­na­li­ş­tii ruşi, români şi chiar de la câteva insti­tu­ţii media autoh­tone au soli­ci­tat de la acesta şi de la par­ti­dul pe care-l repre­zintă, PDM, o rea­cţie.Prin inter­me­diul ser­vi­ci­u­lui de presă al PDM, Marian Lupu ne-a trans­mis că infor­ma­ţi­ile apă­rute ante­rior des­pre el sunt min­ciuni. „Este o min­ciună pe care adver­sa­rii mei o reiau în fie­care cam­pa­nie elec­to­rală. Inte­re­sele elec­to­rale sunt evi­dente şi este trist că opi­nia publică este bom­bar­dată cu ast­fel de teme false, în loc să se dez­bată pro­ble­mele reale ale oame­ni­lor. Este mai mult decât cunos­cut că eu nu sunt om de afa­ceri şi nu am făcut afa­ceri. Toate bunu­rile mele sunt tre­cute în decla­ra­ţia mea de avere. Aceasta este publică”, ne-a trans­mis can­di­da­tul Marian Lupu. Acesta este sin­gu­rul copil al părinţi­lor săi, Ilie şi Larisa Lupu. Tatăl său este pro­fe­sor uni­ver­si­tar, sin­gu­rul doc­tor habi­li­tat în R. Mol­dova la „Teo­ria si meto­do­lo­gia instru­i­rii în mate­ma­tică”. Mama aces­tuia, care a acti­vat tot în cali­tate de pro­fe­soară, a dece­dat în apri­lie 2015.