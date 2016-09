VIDEO

De la tânăr european la un corupt de Coloniţa // Mai pe scurt

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.09.2016 20:02

MAI PE SCURT, aţi văzut în ce hal a ajuns Dorin Chirtoacă? A ajuns să se apere de cetăţeni cu ajutorul unui mafiot, a lui Plahotniuc... Eu îmi amintesc o scenă din îndepărtatul an 2007, când un grup de liberali, printre care şi viitorul primar, moşu-său, Ion Ceban, Corina Fusu, protestau şi poliţia lui Voronin i-a arestat, i-a băgat într-o dubă şi i-a dus la comisariat. Ce eroi mi se păreau, ce băieţi curajoşi! Sigur că îmi doream să ajungă la putere, să aducă schimbarea în capitală, în ţară, dar nu credeam absolut deloc că e posibil. Cum să fie posibil într-un regim, în care un Voronin controla totul ca un dictator?!



Şi ce s-a întâmplat mai departe? Au avut loc alegerile locale din 2007 şi Voronin, fiorosul şi atotputernicul Voronin l-a lăsat pe Dorin să învingă în alegerile pentru primăria capitalei. A fost un adevărat miracol... Şi uitaţi unde am ajuns? Am ajuns la un Dorin Chirtoacă mai rău, mai antidemocratic şi mai corupt decât comunistul Voronin. Credeţi că dacă Voronin vroia în anul 2007 să-l împiedice pe acest individ să ajungă primar, credeţi că nu ştia să falsifice alegerile, cum le-a falsificat Plahotniuc în 2014 şi-apoi la alegerile locale din 2015, când a învins, prin fraudă, Chirtoacă?! Putea să o facă lejer şi nu s-ar fi întâmplat nimic, dar un comunist a avut nişte frâne. Dorin Chirtoacă împreună cu alte animale care au ajuns la putere nu au nici un fel de frâne. El a ajuns să spună lucruri care nu le-ar fi spus niciodată un comunist, şi anume că pentru a rămâne la putere ei sunt gata să falsifice rezultatele alegerilor. „Ne daţi pe uşă afară, intrăm pe fereastră”, aşa a zis Chirtoacă. El a ajuns să facă din primăria capitalei o cloacă de corupţi, corupţi cu care îi place să se îmbete într-un garaj jegos.