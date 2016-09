CINCI priorităţi ale lui Andrei Năstase pentru primul an de mandat la Preşedinţie: „Oamenii acestei ţări trebuie să îi ştie la faţă pe cei care i-au sărăcit”

După furtul miliardului, guvernarea a început să mimeze ancheta. Oligarhul Vladimir Plahotniuc utilizează această anchetă drept instrument de răfuială împotriva concurenţilor săi politici şi a foştilor săi parteneri. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care a prezentat priorităţile pentru primul an de mandat în funcţia de preşedinte.Potrivit lui Năstase, una dintre cele mai importante priorităţi este soluţionarea problemei furtului miliardelor prin: insistarea asupra anchetei internaţionale privind jaful bancar şi spălarea miliardelor de dolari, contribuirea la recuperarea banilor şi sancţionarea hoţilor, neadmiterea prin toate mijloacele legale ca oamenii să întoarcă miliardele furate.„După furtul miliardului din domeniul bancar, guvernarea speriată de protestele poporului a început să mimeze o aşa-zisă anchetă. O anchetă netransparentă, pe care beneficiarul Plahotniuc o utilizează ca instrument de răfuială împotriva concurenţilor săi politici şi foştilor parteneri de afaceri murdare. Instituţiile statului ai fost complice la aceste scheme, iar o mare parte din participanţii la furtul miliardului până astăzi sunt în funcţii de stat. Hoţii care au furat miliardul vor acum ca noi, oamenii, să întoarcem aceşti bani, de parcă noi i-am furat. Ca preşedinte, nu voi permite acest abuz al guvernării, nu îi voi lăsa să calce oamenii în picioare şi să le fure încă o dată ultimii bani din buzunar”, a declarat Andrei Năstase.„În calitate de preşedinte, voi insista pe ancheta internaţională, independentă şi profesională care va face lumină în jaful bancar. Oamenii acestei ţări trebuie să îi ştie la faţă pe cei care i-au sărăcit. Hoţii trebuie să stea la puşcărie pentru această crimă împotriva propriilor cetăţeni. Şi cel mai important, voi iniţia imediat procesul de întoarcere a banilor furaţi din sistemul bancar şi buzunarele oamenilor de către regimul criminal”, adăugat preşedintele Platformei DA.Printre activităţile lui Andrei Năstase în primul an de mandat la Preşedinţie este şi transformarea revendicărilor social-economice ale oamenilor în iniţiative legislative, prioritate fiind: majorarea pensiilor cel puţin până la minimul de consum, stimularea iniţiativei private, a investiţiilor străine şi locale, care vor genera noi locuri de muncă bine plătite şi vor motiva tinerii să rămână acasă, descentralizarea, modernizarea oraşelor, reabilitarea satelor şi dezvoltarea agriculturii.„Preşedintele nu va mai fi orb şi mut în faţa nevoilor cetăţenilor. Voi permanent printre oameni, alături de ei, aşa cum am fost până acum, voi asculta nevoile lor şi voi propune proiecte de lege în domeniile social şi economice ca să scoatem oamenii din sărăcia în care au fost aruncaţi de guvernare. Împreună cu echipa, am pregătit un plan de relansare a economiei, care să ridice din genunchi Republica Moldova. În toate domeniile importante pentru ţară este un dezastru total, iată de ce voi veni cu iniţiative şi proiecte concrete care să permită mărirea pensiilor şi salariilor, să creeze noi locuri de muncă bine plătite, ca oamenii să cunoască ce înseamnă un trai decent. În calitate de preşedinte, voi menţine un dialog sincer cu partenerii externi, voi bloca şi demasca orice tentativă de utilizarea a ban ilor contribuabililor, inclusiv a celor străini în interesele grupurilor oligarhice”, a precizat Andrei Năstase.Înaintarea unor iniţiative legislative privind reformarea justiţiei şi combaterea corupţiei mari şi mici, priorităţi fiind: desemnarea unui procuror independent, transformarea CNA în DNA şi scoaterea instituţiilor anticorupţie de sub influenţă politică, lustraţia extinsă până în prezent, confiscarea extinsă a bunurilor demnitarilor de stat, a procurorilor şi judecătorilor, precum şi a rudelor acestora care nu pot demonstra sursele de venit pentru achiziţionarea acestor bunuri este o altă prioritate a liderului DA.Şi declanşarea alegerilor parlamentare anticipate reprezintă o prioritate pentru primul an de mandat la Preşedinţie. „Voi pune presiuni pe parlament şi Guvern, demascând schemele şi fărădelegile care au loc cu acordul şi la comanda clasei politice. Actuala guvernare trebuie să plece după toate ilegalităţile aplicate pentru a obţine o majoritate populară. Acest Parlament nu mai este reprezentativ în faţa oamenilor care şi-au dat votul. O majoritate parlamentară instaurată pe bani şi şantaj nu poate să reprezinte interesele cetăţenilor”, a menţionat Andrei Năstase.Totodată, liderul Platformei DA spune că promovarea unei politici interne şi externe de restabilire a încrederii cetăţenilor şi a partenerilor externi în clasa politică şi în statul Republica Moldova este la fel o prioritate.„Acest deziderat poate fi realizat prin promovarea la posturile de răspundere a unor oameni integri şi responsabili, dar şi prin înfăptuirea unor politici îndreptate spre restaurarea statului de drept, deoligarhizarea şi depolitizarea reală a instituţiilor, demonopolizarea economiei naţionale şi crearea condiţiilor pentru o dezvoltare social-economică şi politică de durată”, a explicat Andrei Năstase.