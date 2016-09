VIDEO

Andrei Năstase: Voi merge din nou în SUA pentru că este important să suplimentez declaraţiile; Doar o anchetă internaţională va putea face lumină în cazul furtului miliardului

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.09.2016 19:51

Preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, va merge din nou în Statele Unite pentru a da declaraţii în cadrul anchetei iniţiate peste ocean privind frauda bancară din Moldova. Anunţul a fost făcut chiar de politician la emisiunea Ora Expertizei de la Jurnal TV. Liderul PPDA a reiterat că doar o investigaţie internaţională poate asigura elucidarea furtului miliardului şi trimiterea celor vinovaţi pe banca acuzaţilor.



„Voi merge din nou în SUA pentru că este important să suplimentez declaraţiile pe care le-am dat şi eu sunt încrezător că doar o anchetă internaţională va putea face lumină în cazul furtului miliardului şi vom putea întoarce miliardele furate, iar cei care se fac vinovaţi, vor trebui să stea la puşcărie şi să întoarcă tot ce au furat” a declarat Andrei Năstase.



Preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr a reiterat faptul că o asemenea anchetă a fost demarată în Statele Unite, în pofida unor declaraţii echivoce făcute de Departamentul american de Justiţie. „Ca să fie foarte clar, există o anchetă internaţională, personal am dat declaraţii în calitate de martor în această anchetă”.



Potrivit lui Andrei Năstase, rolul viitorului preşedinte în reuşita acestei anchete internaţionale este unul esenţial. Şi asta pentru că şeful statului, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Suprem de Securitate, are acces la toate informaţiile necesare pentru desfăşurarea investigaţiei.



„Nu este mult timp până la 30 octombrie când oamenii trebuie să-şi aleagă un asemenea preşedinte, care va avea voinţă, va avea curajul şi nu-i va fi frică să pună la dispoziţia instituţiilor internaţionale nişte documente care fac dovada faptului că s-a furat”, a mai adăugat Năstase.



Liderul PPDA a mai declarat că şi-a stabilit câteva priorităţi în cazul în care va obţine sprijinul majorităţii la alegeri. Printre acestea se numără desemnarea unui procuror independent, transformarea CNA în DNA, scoaterea instituţiilor anticorupţie de sub influenţă politică, lustraţia extinsă, precum şi confiscarea bunurilor demnitarilor, procurorilor şi judecătorilor care nu-şi pot justifica sursele de venit.



v