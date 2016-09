Andrei Năstase explică de ce a raportat zero cheltuieli la CEC: „Diferenţa dintre noi şi PD - oamenii singuri ne caută, iar ei îi pun cu de-a sila să semneze”

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr respinge acuzaţiile reprezentanţilor PD, care susţin că este imposibil să aduni semnături fără să faci cheltuieli. Andrei Năstase afirmă că spre deosebire de Marian Lupu, care a obligat angajaţii instituţiilor de stat să semneze pentru el, oamenii sunt cei care l-au căutat ca să-i acorde sprijinul.„Cei de la PD nu au fost atenţi când noi am acumulat peste 400 de mii de semnături şi am făcut-o, la fel, prin voluntariat, mergând prin glod şi zăpadă şi nu a trebuit să acumulăm fonduri. Cei de la PD nu au cum să înţeleagă că se poate şi fără bani, se poate din suflet, din inimă. Aşa au făcut-o cetăţenii în sprijinul meu. Nu a fost nevoie să-i finanţez sau să-i stimulez cu ceva. Am fi putut să indicăm o sumă, dar dacă nu este adevărat, cum să facem acest lucru? Ei, la fel ca şi CEC-ul, care ne îndemna să depunem actele sâmbătă, s-au deprins cu ilegalităţile, cu minciuna, cu neadevărul şi ne îndeamnă să facem acelaşi lucru. Cât am cheltuit, atât am declarat”, a declarat Andrei Năstase în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova Liderul mişcării protestatare afirmă că având experienţa colectării celor 400 de mii de semnături pentru organizarea referendumului, dar şi datorită faptului că Platforma DA a reuşit să-şi creeze structuri în toate raioanele, grupului de iniţiativă i-a fost uşor să adune 29 de mii de semnături pentru susţinerea candidatului Andrei Năstase.„A fost nevoie să deschidem un fond pentru a acumula nişte fonduri. Până s-a deschis fondul, a trebuit să-l închidem, pentru că noi am colectat foarte repede semnăturile, având experienţa celor 400 sute de mii de semnături, având structuri în fiecare teritoriu, în fiecare raion. Oamenii ne căutau pe noi, nu noi căutam oamenii, nu noi închideam şcolile şi alte instituţii pentru ca oamenii să-şi pună semnătura cu de-a sila pentru Lupu sau Ghimpu. Asta face diferenţa dintre noi şi ei: pe noi oamenii ne caută, dar ei pun oamenii cu de-a sila să semneze”, a adăugat liderul PPDA.Precizăm că Platforma Demnitate şi Adevăr a depus acum trei zile la CEC listele cu semnături în favoarea candidatului Andrei Năstase. Potrivit preşedintelui grupului de iniţiativă, Alexandru Slusari, Platforma DA a adunat peste 27 de mii de semnături. Timp de şapte zile, CEC urmează să verifice listele.