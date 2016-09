Andrei Năstase, despre declaraţiile Maiei Sandu: „Nu putem să ne permitem luxul ca de viteza fiecăruia de a-şi construi încrederea să depindă interesul naţional”

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova a comentat declaraţiile preşedintelui PAS Maia Sandu care, întrebată dacă are încredere în el, a spus că aceasta se câştigă cu timpul.„Eu de obicei pornesc cu paharul plin şi cred că şi omul cu care discut este la fel ca mine - onest, integru, un om care îşi iubeşte ţara, familia. Analiza trebuie să o faci în funcţie de faptele omului şi nu în funcţie de ceea ce se vorbeşte despre om. M-aş bucura dacă încrederea s-ar clădi mai repede, pentru că nu putem să ne permitem luxul ca de viteza fiecăruia dintre noi să depindă interesul naţional. Am încredere că electoratul PAS vine din acelaşi segment ca şi cel al Platformei DA, adică al celor care îşi doresc schimbarea în bine, care vor justiţie europeană, care vor să le fie respectate drepturile, libertăţile, vor un stat de drept. Nu ar trebui să punem prea mult problema persoanelor”, a declarat Andrei Năstase în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr a reiterat că în cadrul procesului cu privire la identificarea candidatului unic sunt utilizate mecanisme sugerate de un important institut german.„Sper că vom avea suficientă maturitate, inteligenţă, diligenţă şi responsabilitate faţă de scrutinul din 30 octombrie şi faţă de cetăţenii noştri şi vom veni cu rezultatul şi soluţia cea mai bună. Eu personal, şi Platforma DA, am acceptat nişte criterii care au fost stabilite şi propuse în Germania de către partenerii noştri de la un institut foarte important din Germania. Pentru mine este important să utilizăm toate mecanismele care îţi dau o radiografie exactă. Să nu intrăm în campanie cu un candidat care parcă este bine poziţionat în sondaje, dar când ajunge pe final lucrurile se schimbă. Trebuie să avem grijă şi de profilul candidatului pe care mizează puterea”, a adăugat liderul PPDA.„Pe noi nu doar participarea ne interesează, dar în primul rând accederea în turul doi şi acolo să dăm lovitura şi să scoatem din captivitate instituţia prezidenţială”, a conchis Andrei Năstase.