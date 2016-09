VIDEO

Acuzaţii nefondate la adresa Platformei DA; Două persoane se plâng că cineva a semnat în locul lor, deşi nu se regăsesc în liste de subscripţie

Au acuzat Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr că le-au falsificat semnăturile, asta deşi reclamanţii nici nu se regăsesc în listele de subscripţie pentru susţinerea candidatului la prezidenţiale Andrei Năstase. Vorbim despre patru locuitori din satul Sipoteni, raionul Călăraşi, care au cerut Comisiei Electorale Centrale să verifice semnăturile din această localitate. Membrii PPDA susţin că este o provocare din partea Partidului Democrat în preajma alegerilor prezidenţiale.



Alexandru Ţîcu din satul Sipoteni a fost desemnat membru al grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor în susţinerea lui Andrei Năstase. El povesteşte că a adunat semnăturile împreună cu o altă persoană. Ulterior, a aflat din presă că patru localnici au trimis o petiţie la CEC, în care scriu că au fost incluşi în listă fără acordul lor.



„Paradoxul este că două dintre aceste persoane nici nu se regăsesc pe aceste liste, asta este o calomnie, dar două care s-au semnat, ca prin minune după asta spun că nu ne-am semnat şi sunt semnături false. Din informaţii, am auzit că o rudă de a lor apropiată, o persoană loială Partidului Democrat. Imediat după ce ei s-au semnat au organizat o petiţie, a colectat aceste semnături, aceste două persoane care nici nu se regăsesc în listele cu semnături pentru susţinerea preşedintelui nici măcar nu le-a fost clar pentru ce trebuie să semneze, pentru ce trebuie buletinele lor de identitate...după ce au văzut că ceva nu s-a primeşte ei au început să declare că ba s-au semnat, dar după s-au răzgândit şi de asta au scris la CEC, ba că nu au semnat, o incertitudine totală” a declarat membrul grupului de iniţiativă pentru colectare semnăturilor, Alexandru Ţîcu.



Această situaţie este confirmată şi într-un material video. Atunci când un membru al Platformei Demnitate şi Adevăr a întrebat-o pe una dintre semnatarele petiţiei cum e posibil să trimită plângerea la CEC, în condiţiile în care aceasta nu a semnat lista de subscripţie, femeia s-a încurcat în declaraţii.



-Aţi semnat pentru Andrei Năstase?

- Am semnat.

-Şi de ce aţi spus atunci că nu aţi semnat?

-Păi am semnat iniţial, după care soţul a fost contra şi am scris cerere.

-Cum a ajuns la CEC ?

-Nu ştiu, căci soţul a decis....

-Păi dumneavoastră în listă nu sunteţi, în lista de subscripţie. Surdu Cristina nu este şi nici Popovici Cristina.

-Ei, poate s-a încurcat ceva! Dar dacă eu nu sunt în listă eu îmi retrag petiţia.

-Dacă nu aţi dorit să semnaţi trebuia să-l sunaţi pe domnul Popovici sau pe Alexandru.”



Membrii PPDA califică această situaţie drept o provocare din partea PD. „Este o provocare din partea PD-ului, noi cunoaştem deja că toate aceste patru persoane care s-au plâns pe noi, au fost influenţate. Două persoane nici nu figurează în listele de subscripţie. Nu ştiu contra cost sau prin şantaj, dar PD-ul utilizează ambele metode foarte bine, noi credem că este o încercare de a arăta că Platforma Demnitate şi Adevăr ceva încalcă. Ei înţeleg că tot mai multă lume nu îi agreează, ce nu ar face Plahotniuc anti-ratingul lui rămâne la 93-94%, că candidatul PD, Lupu este huiduit unde se duce...noi suntem pregătiţi pentru aşa mârşăvenii”, a afirmat vicepreşedinte PPDA, Alexandru Slusari.



Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale nu au fost de găsit pentru declaraţii. Nici PD nu a comentat acuzaţiile.