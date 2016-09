Referendumul de demitere a lui Chirtoacă, inevitabil; Mai mulţi consilieri municipali au anunţat că vor reveni la acest exerciţiu: „Acum îl salvează coaliţia şi prietenia cu Plahotniuc”

Procesul de organizare a referendumului de demitere a primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă, va fi reluat. Acest exerciţiu va fi pus din nou în aplicare în Consiliul Municipal. Declaraţiile au fost făcute de către invitaţii emisiuniide la Jurnal TV.Astfel, consilierii municipali prezenţi la emisiune au menţionat că referendumul de demitere a lui Chirtoacă este inevitabil, deoarece acest lucru şi-l doreşte o mare parte din locuitorii capitalei.„Faptul că nu am votat în Consiliul municipal asta nu înseamnă că noi în primăvară nu vom reveni la aceleiaşi exerciţiu. O să vedem cum arată străzile după iarnă, pentru ceea ce se face astăzi în Chişinău este de doi bani. O să vedem ce se întâmplă cu sistemul termoelectric, o să vedem ce se întâmplă cu alte întreprinderi municipale, iar în primăvară revenim la exerciţiu. Lege prevede că după 120 de zile de la desfăşurarea scrutinelor electorale, se poate de organizat un referendum local. Tentativa de astăzi nu a eşuat. Putem să spunem că am pierdut o luptă, dar războiul continuă”, a declarat consilierul municipal din partea PPEM Veaceslav Bulat.„A fost o încercare. Noi, consilierii care am fost aleşi de chişinăuieni, am fost obligaţi să încercăm. Nu am adunat voturile necesare. Mizam pe un consilier liberal-democrat şi unul democrat. Nu înţeleg de ce n a venit la şedinţă. Am înţeles că au avut indicaţii de sus, de la partid. Gestul consilierului PD este un mesaj pentru chişinăuieni. Sunt de acord cu consilierul Veaceslav Bulat. Procesul continuă. Noi în Consiliul Municipal am făcut ceea ce îşi doresc marea majoritate a chişinăuienilor. A fost obligaţiunea noastră, să încercăm din respect faţă de cei care ne-au votat. Locuitorii oraşului îşi doresc acest lucru”, a spus consilierul municipal din din cadrul fracţiunii Partidul Nostru Ilian Caşu.În acest context, Ilian Caşu a declarat că în timpul votului au fost întreprinse mai multe acţiuni care întrerupeau acest proces: „În ziua votului mi s-a părut hilar să-l văd pe responsabilul pentru securitate, dar este bodyguardul lui Dorin Chirtoacă, îi spune Cuculesuc. El era prezent acolo şi atunci când am intrat acolo să votez s-a deconectat lumina. Am înţeles că este atribuţia lui. Era un comportament şmecher - ca să perturbeze. Bruiau sunetul la microfon, stingeau lumina. Deci un comportament prostesc. Eu îi văd pe cei din PL că s-au înrădăcinat în delir, au pierdut total contactul cu realitatea”.„Pe 30 octombrie se organizează un scrutin electoral, atunci se vor cheltui bani pe birouri electorale, circumscripţii electorale. Am vrut ca atunci să se desfăşoare şi referendumul pentru ca să economisim 17-20 de milioane de lei. Faptul că nici fracţiunii nu i s-a permis să ajungă la şedinţă, faptul că nu au spus niciun contra argument atestă că lucrurile în PL au degradat foarte mult, acolo deja nu mai putem vorbi de libertate de exprimare, expunerea opiniei sau democraţiei în partid”, a explicat Veaceslav Bulat.Totodată, Ilian Caşu a menţionat: „Consilierii PL au venit cu o reacţie. Ei succint au spus că ceea ce se face este ilegal, ceea ce face societatea civilă este ilegal. Deci, o stare perpetuă de negare, fără să înţeleagă că acum îi salvează coaliţia şi prietenia politică cu Plahotniuc. Se apelează la regim pentru ca să salveze pielea politică, dar lucrul acesta nu poate continua la infinit”.Mai mult, consilierii municipali au menţionat că vor susţine în continuare iniţiativă societăţii civile privind organizarea unui referendum de demitere a primarului general.„Aşteptăm partea motivantă de la Curtea de Apel şi mergem la Curtea Supremă de Justiţie. Am zis că se va merge până la CEDO”, a afirmat liderul fracţiunii socialiste din CMC, Ion Ceban.Amintim că şi mai mulţi activişti civici au venit cu propunerea de organizare a referendumului de demitere a primarului Dorin Chirtoacă. La începutul lunii august, Judecătoria sectorului Centru al capitalei a admis cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă. Ulterior, însă, avocatul edilului a atacat decizia la Curtea de Apel Chişinău, iar cauza a fost strămutată la Curtea de Apel Bălţi, unde a fost casată.Reprezentanţii societăţii civile au spus că vor ataca hotărârea la Curtea Supremă de Justiţie.