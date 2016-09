INVESTIGAŢIE // Misterul mobilizării record pentru candidatul PD: Angajaţii Fabricii de Brânzeturi din Cahul, impuşi să semneze pentru Lupu

Câţiva angajaţi ai Fabricii de Brânzeturi din Cahul spun că în ziua în care PD a luat listele de subscripţie de la Comisia Electorală Centrală, la Fabrică a fost convocată o adunare a lucrătorilor. Oamenilor li s-a spus să aducă, obligatoriu, buletinele de identitate, se arată într-o investigaţie publicată pe În timp ce conducerea PD anunţă că echipa a reuşit să strângă într-un timp record numărul necesar de semnături pentru susţinerea candidatului Marian Lupu în scrutinul prezidenţial, angajaţii unei instituţii publice din Cahul divulgă detalii curioase despre modul în care formaţiunea a colectat semnăturile.Câţiva angajaţi ai Fabricii de Brânzeturi din Cahul spun că în ziua în care PD a luat listele de subscripţie de la Comisia Electorală Centrală, la Fabrică a fost convocată o adunare a lucrătorilor. Oamenilor li s-a spus să aducă, obligatoriu, buletinele de identitate, se arată într-o investigaţie publicată pe Moldova Curată

„Am fost informaţi să venim la adunare, dar să avem şi actele de identitate la noi. Am semnat în nişte liste, nu ştim despre ce a fost vorba”, a declarat un angajat, care a solicitat anonimatul deoarece se teme să nu-şi piardă locul de muncă.Un alt angajat a confirmat şi el că a participat la acea adunare şi şi-a pus semnătura pe liste. Lucrătorul a precizat că nici o persoană dintre cele prezente la întrunire nu s-a opus semnării. El crede că oamenii au făcut-o deoarece sunt ameninţaţi în permanenţă cu demisia, de când democrata Ludmila Antohi a venit la conducerea fabricii.Declaraţiile angajaţilor vin după ce preşedintele democraţilor, Marian Lupu, anunţa, la 3 septembrie curent, că graţie mobilizării pe care a demonstrat-o Partidul, chiar din prima zi de când au fost luatele listele de la CEC, s-au adunat numărul suficient de semnături.„Avem adunate 29 de mii de semnături, cu mult mai multe decât minimul necesar înscrierii. Ne bucurăm că suntem primul partid care a reuşit să adune semnăturile – e un semn bun pentru campania electorală. A fost un tur de forţă extraordinar prin toate raioanele ţării şi îi felicit pe colegi pentru efortul depus. Avem o echipă de nădejde la PDM”, a menţionat Marian Lupu.La rândul său, Ludmila Antohi neagă că şi-a mobilizat angajaţii în seara zilei de 2 septembrie. “Nu am înţeles nimic. Ce adunare? Eu nu am făcut nici o adunare. Nu este adevărat”, a declarat Ludmila Antohi pentru Moldova Curată.Menţionăm că Ludmila Antohi a candidat la alegerile locale din vara anului 2015 pentru poziţia de consilier raional Cahul din partea PDM. Pe reţelele de socializare, aceasta este foarte activă atunci când oficiul teritorial PDM din Cahul organizează diferite evenimente. Fabrica de Brânzeturi din Cahul este o întreprindere cu capital majoritar de stat, Consiliul Raional Cahul deţinând peste 80% din acţiuni.Imediat după declaraţia lui Marian Lupu în care a vorbit despre performanţa PDM, Maia Sandu, preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că au primit la birou mai multe mesaje precum că democraţii ar fi recurs la metode ilegale de acumulare a semnăturilor. „În primul rând, există bănuieli rezonabile că reprezentanţii PD, făcând uz de poziţiile pe care le ocupă în diferite structuri de stat, au exercitat presiuni asupra angajaţilor acestor structuri, pentru a-i determina să semneze în listele de subscripţie”, a declarat lidera PAS.Anastasia Taburceanu, reprezentanta Biroului de presă din cadrul PAS, a menţionat pentru Moldova Curată că după acea conferinţă de presă, PAS a sesizat Procuratura Generală despre eventualele ilegalităţi admise de PDM în procesul de colectare a semnăturilor, însă până acum formaţiunea nu a primit răspuns de la PG.