EXPERŢI: Se pregăteşte fraudarea alegerilor în favoarea PD; Reprezentanţii CEC, pasibili de răspundere penală pentru cifrele eronate privind numărul de alegători

Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale ar putea fi pasibili de răspundere penală pentru cifrele eronate care se conţin în listele electorale. Or, creşterea substanţială a numărului cetăţenilor cu drept de vot în ultimii ani, precum şi prezenţa în listele electorale a mii de persoane decedate crează premise pentru fraudarea alegerilor prezidenţiale în favoarea PD, în condiţiile în care CEC-ul, precum şi alte instituţii se află la cheremul partidului condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Declaraţiile aparţin experţilor invitaţi în cadrul Orei Expertizei de la Jurnal TV.„O grupare criminală acţionează în acest domeniu: cel puţin un membru al CEC care a fost preşedinte, Sergiu Balan la MAI care a distribuit buletine de vot în stânga şi în dreapta cu sacii şi camioanele, la tipografie cei care au tipărit fără limite buletinele de vot, etc. Dacă vorbim de listele electorale, în 2013, a fost un audit în urma căruia ele au fost curăţate. După ce au fost purificate, am scos din ele peste 241 de mii de alegători, e clar că au mai rămas. Au rămas în liste sub 2,5 milioane de alegători. Am curăţat mai mult de 10%. S-au cheltuit bani, dar vedem că acum listele sunt într-o stare şi mai gravă decât au fost. De exemplu, în Basarabeasca se declară că sunt 10 mii de alegători, în timp ce de fapt de locuitori aici sunt 7441. Sunt o sumedenie de localităţi cu o astfel de situaţie. Sunt oameni aduşi cu totul din altă parte. Chiar în ziua votării am scris procurorului general că sunt nedumerit de creştere explozivă a numărului de alegători: în Basarabeasca 44%, Nisporeni – 17%, Găgăuzia - 15%, aproape jumătate de raioane – cu 9%. Până astăzi procurorul general să judecă cu noi că nu avem dreptul să-i cerem să intervină”, a declarat fostul vicepreşedinte al CEC, Ştefan Urâtu.„Am văzut poziţia beton a noii conduceri a CEC-ului care zice că avem 3,2 milioane de alegători - o cifră absolut ireală care nu poate exista în natură şi am demonstrat asta prin numărul populaţiei economic active. Am ajuns la estimări de la 2 la 2,5 milioane. Acolo e numărul alegătorilor, nu poate fi mai mare. Explicaţia CEC-ului depăşeşte acea limită în care intervine răspunderea administrativă şi chiar penală. Legea spune că CEC-ul este responsabil de liste. Atunci când marja nu e jumătate de milion, dar când depăşeşte 50 la sută, despre ce proces electoral în general vorbim în aceste condiţii? Rezultatul poate fi oricare, el poate fi cu 10% fraudat, cu 20%, cu 30%. Deja e clar şi în favoarea cui, la cheremul cui se află CEC-ul, Registrul de stat controlat de acelaşi PD, Procuratura la fel controlată de PD şi am ajuns în acest cerc din care nimeni nu poate să iasă”, a menţionat editorialistul Victor Ciobanu.Experţii susţin că este de datoria concurenţilor electorali să se adreseze în instanţele de judecată cu toate aceste ilegalităţi.„Noi monitorizăm observăm şi informăm populaţia, altă putere nu avem. De asemenea şi mass-media îşi face bine treaba, am văzut investigaţii foarte bune în acest domeniu, dar partidele nu sunt capabile să preia aceste informaţii şi să se adreseze în instanţe. Ca cetăţean aş vrea ca în fiecare partid să fie un nucleu de jurişti, astfel ca simpatizanţii lor să sesizeze aceste probleme, iar partidele să meargă cu ele în judecată”, a menţionat directorul executiv al Promo-Lex, Ion Manole.