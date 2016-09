VIDEO

Cum a adunat Ghimpu semnături // Mai pe scurt

13.09.2016

Mai pe scurt, am aflat cum a adunat Ghimpu semnături pentru a candida la funcţia de preşedinte. Nu ştiu dacă mai ţineţi minte o ştire difuzată de postul nostru cu vreo săptămână în urmă despre Şcoala profesională numărul 2 din capitală.



Acolo s-a organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de director şi punctajul maxim l-a acumulat persoana care deţine acum această funcţie. Dar! doamna în cauză nu este membru al Partidului Liberal.



Şi viceministra educaţiei, Cristina Boaghi, care a asistat la concurs şi a văzut că a învins actualul director, ştiţi ce a făcut cu decizia comisiei? A rupt-o. Şi l-a numit cu de la sine putere director – deocamdată interimar – pe cel care a acumulat un punctaj mai mic, dar în schimb este liberal. Îl cheamă Andrei Păvăloi.



Cine este acest Păvăloi? Este profesor în aceeaşi şcoală şi, totodată, preşedinte al sindicatului. În această calitate a reuşit să fure câteva sute de mii de lei, faptă pentru care i-a fost deschis un dosar penal. În al doilea rând, el a mai fost acţionat în judecată şi pentru că ocupă ilegal funcţia de director.



Deci, omul are două dosare la activ. În al treilea rând, marea majoritate a profesorilor şi a studenţilor îi resping candidatura. În al patrulea rând, se spune că omul se face vinovat şi de alte abuzuri şi infracţiuni, inclusiv cică ar fi violat studente.



Dar, cum v-am spus, este liberal. Şi în calitatea aceasta, a reuşit deja s-o mulţumească pe Liuda Fiodorovna. Cum? Adunând cu forţa semnături de la profesori şi chiar studenţi pentru candidatura Liudei la funcţia de preşedinte. Iată cam aşa a colectat Ghimpu semnături