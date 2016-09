VIDEO

Reprezentanţii societăţii civile trebuie să convoace o nouă întrunire a Forumului Civic. Acest lucru este esenţial pentru consolidarea forţelor politice democratice, care vor să înainteze un candidat comun la prezidenţiale. Îndemnul a fost făcut de invitaţii emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Experţii au accentuat necesitatea desemnării unui candidat comun care, doar în aceste condiţii, ar avea toate şansele să câştige scrutinul din 30 octombrie. Este ultima şansă pentru a scoate ţara din captivitatea oligarhică, au conchis analiştii.



Întrucât cea de-a treia ediţie a Forumului Civic a fost amânată, participanţii la dezbateri, dar şi liderii celor două formaţiuni politice, Partidul Acţiune şi Solidaritate şi Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, şi-au expus punctele de vedere.



„Un forum civic îşi avea probabil rostul după obţinerea rezultatelor sondajelor, acestea puteau fi prezentate şi analizate în prezenţa mai multor analişti politici şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile, pentru a ne ajuta să luăm o decizie finală. Nu vreau să pun la îndoială bunele intenţii ale organizatorilor forumului, dar organizarea a fost nereuşită, comunicarea a fost defectuoasă şi această iniţiativă a produs din păcate mai multă dezbinare decât apropiere”, a menţionat Maia Sandu, liderul PAS.



„Cred că societate civilă nu trebuie să cedeze şi să mai încerce organizarea unui asemenea forum. Ştiu că trebuia să fie în discuţie câteva chestiuni. Una dintre ele fiind modalitatea de participare în alegerile prezidenţiale de către forţele anti-oligarhice, democratice, reformatoare. Şi o a doua chestiune importantă la care eu voiam să participe cât mai multă lume era fraudarea alegerilor sau despre tentativele puterii de a frauda aceste alegeri”, a adăugat preşedintele Platformei DA, Andrei Năstase.



Invitaţii emisiunii sunt de părere că, societatea civilă trebuie să sprijine constant forţele politice democratice, care îşi propun să distrugă regimul oligarhic.



„Un forum civic până la urmă avea să cristalizeze nişte idei care sunt în favoarea acestui proiect comun. Partidele până la urmă trebuie să-şi demonstreze capacitatea lor şi vigoarea de a aduna voturi. Pe noi ne interesează nu doar câştigarea instituţiei prezidenţiale, ci şi crearea unui pol puternic, aci pe centru-dreapta în vederea alegerilor parlamentare şi crearea unei majorităţi parlamentare. Deci, unul din doi sigur ia 20 de procente şi nu Marian Ilici”, a precizat Victor Ciobanu.



„ Forumul civic are cu totul altă misiune, el trebuie să aducă la apariţia, consolidarea unui curent de opinii în societate care trebuie să devină familiar unei majorităţi a societăţii, unde să se spună foarte clar, fraţilor noi suntem în pericol, noi avem nevoie ca la instituţia prezidenţială să promovăm o persoană care ne reprezintă pe noi dar nu prezintă structurile oligarhice. În fond problema se formulează în felul următor sau câştigă un candidat anti-oligarhic, sau câştigă sluga oligarhiei iată care era misiunea forum, şi eu cred că încă nu e târziu ca acest forum să se convoace”, a spus analistul Anatol Ţăranu.



„ Necesitate organizării unui forum este absolut normală, este bine venită. Noi trebuie să facem tot posibilul ca să protejăm acest dialog între aceste trei partide, să ajută, să fim atenţi să nu stricăm lucrurile dar dimpotrivă să ajutăm ca ele să se dezvolte în aşa fel încât să obţinem totuşi cel mai bun candidat. Noi doar nu vrem ca doar pur şi simplu cineva să participe la aceste alegeri, ele trebuiesc câştigate pentru că este ultima şansă, este ultima soluţie şi este posibil. Am toată certitudinea că dacă aceste forţe se unesc, găsesc soluţia cea mai corectă, sunt absolut sigur că ajung în turul doi, şi în turul doi Dodon va fi bătut măr”, consideră jurnalistul Vasile Năstase.



„Există o competiţie între Maia Sandu şi Andrei Năstase. Probabil dânşii încă îşi mai doresc să-şi folosească toate avantajele pe care le au, până să ajungă la momentul în care unul dintre ei să cedeze. Bănuiesc că la un moment dat va exista suficientă raţiune pentru ca să rămână doar unul. Preferabil să rămână cel mai bun şi preferabil ca evaluarea pe care o face să fie una corectă. Nu este important să plece neapărat unul dintre ei, este important să rămână cel cu cele mai multe şanse. Este foarte important ca cel care va rămâne în afara funcţiei de preşedinte, dacă unul dintre ei va câştiga să poată să construiască un partid puternic în vederea alegerilor parlamentare”, a explicat Ion Terguţă.



„ Stimaţi candidaţi, noi atunci când vrem să ne întâlnim cu dumneavoastră avem doar intenţii bune şi vrem să discutăm lucruri cu adevărat importante nu pentru noi, dar pentru întreaga ţară. De aceea atunci când vă invităm vă rog frumos să veniţi la aceste întâlniri, avem un singur scop, unul comun, să salvăm această ţară de urgia care s-a abătut peste noi”, a declarat analistul politic Victor Ciobanu.



În context, moderatorul emisiunii Val Butnaru, le-a propus celor doi potenţiali candidaţi pentru funcţia de preşedinte să participe la o dezbatere cu televoting în cadrul Cabinetului din Umbră.



„ Şi aceasta este o modalitate de a măsura sprijinul anumitor segmente ale populaţiei, ceea ce eu accept cu plăcere o asemenea provocare, dar ţin să o fac pe un teren neutru, aceasta înseamnă la altă televiziune. Sper să se găsească o televiziune care să preia iniţiativa dumneavoastră şi noi cu domnul Năstase să o acceptăm”, a menţionat Maia Sandu.



„ Personal accept orice confruntare, dacă o accept cu Plahotniuc la orice televiziune a lui, de ce n-aş accepta cu cineva cu care împărţim aceleaşi deziderate, cred că da. În permanenţă am vorbit că important este ca la sfârşit voinţa populară să predomine, pentru care noi de fapt ne zbatem în această luptă”, a spus Andrei Năstase.



„În afara televiziunilor foarte bine dotate ale holdingului GMG, extrem de puţine televiziuni din Republica Moldova îşi pot permite şi au suficient echipament pentru a face un televoting. Eu vorbesc de echipamente. Puţine televiziuni depinde de echipament de televoting, eu vorbesc în afară de Jurnal”, a menţionat jurnalistul IonTerguţă.



Precizăm că, Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr, Partidul Acţiune şi Solidaritate şi Partidul Liberal Democrat din Moldova au semnat o declaraţie privind constituirea unui front comun la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie. Potrivit acordului, candidatul comun la alegerile prezidenţiale va fi Maia Sandu sau Andrei Năstase.