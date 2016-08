Consiliul Politic Naţional al PPDA l-a propus pe Andrei Năstase drept candidat la alegerile prezidenţiale şi cheamă societatea civilă să convoace Forul Civic

Andrei Năstase este candidatul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr la alegerile pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. Decizia a fost luată astăzi de Consiliul Politic Naţional al PPDA.



Reprezentanţii Platformei DA vor depune astăzi, la ora 12:00, la Comisia Electorală Centrală, documentele necesare pentru înregistrarea grupului de iniţiativă în susţinerea candidatului pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova.



„Membrii CPN au constatat degradarea situaţiei social-politice în Republica Moldova şi instaurarea unui regim dictatorial, care vrea să înlăture şi ultima redută din calea acaparării puterii totale în stat – preşedinţia, prin fraudarea masivă a alegerilor din 30 octombrie. Deşi scrutinul prezidenţial este insuficient pentru demolarea oligarhiei de tip mafiot, acesta reprezintă un element important în demararea procesului de scoatere a ţării din captivitate. Următoarea etapă, cea decisivă, fiind declanşarea alegerilor parlamentare anticipate. În aceste condiţii, CPN a decis desemnarea liderului Platformei DA, Andrei Năstase, în calitate de candidat pentru alegerile prezidenţiale”, anunţă un comunicat de presă al formaţiunii.



De asemenea, Consiliului Politic Naţional al PPDA a votat o declaraţie în care cheamă reprezentanţii societăţii civile să convoace o nouă adunare a Forului Civic, care să identifice şi să propună soluţii pentru consolidarea forţelor politice sănătoase, participarea cu un singur candidat la alegerile prezidenţiale şi o listă comună la alegerile parlamentare.



Tot astăzi, a fost constituit grupul de iniţiativă pentru susţinerea candidatului Andrei Năstase la alegerile prezidenţiale. Grupul este condus de vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



Vă prezentăm Declaraţia Consiliului Naţional politic al PPDA



Ultimele acţiuni ale guvernării ilegitime, coordonate în mod criminal de oligarhul Plahotniuc şi susţinute tacit de aşa zisa opoziţie parlamentară geopolitică, aflată într-un front comun evident, dovedesc o dată în plus că în Republica Moldova s-a instaurat o dictatură fără precedent. Acest lucru este probat, în mod special, de acţiunile din 27 august, când cetăţenii ţării au fost agresaţi, loviţi şi atacaţi cu gaze lacrimogene, au fost ţinuţi în ţarcul ruşinii de o poliţie care se aseamănă din ce în ce mai mult cu un serviciu personal de pază al oligarhului.



În acelaşi fel decurge pregătirea pentru alegerile prezidenţiale, toate acţiunile în acest sens dovedind intenţia vădită a guvernării de a frauda scrutinul din toamna acestui an. Instituţiile de drept: poliţie, justiţie, procuratură şi altele au fost capturate prin a le impune să execute doar ordinele criminale ale regimului. Clanul cleptocratic, care a capturat puterea politică, a promovat în funcţii de stat indivizi corupţi, iar lucrătorii oneşti ai acestor instituţii sunt persecutaţi şi concediaţi. Toate acestea au loc în timp ce criminalitatea creşte vizibil. Întreaga putere legislativă şi executivă a fost supusă voinţei unui singur personaj. Acesta îşi zice coordonator, dar, de fapt, procedează ca un dictator.



A fost instaurată teroarea politică – primari, lideri locali de partide sunt racolaţi prin metode corupţional-kgb-iste şi impuşi să adere la Partidul Democrat. S-au amplificat presiunile împotriva protestatarilor, ia amploare fenomenul persecuţiilor politice şi creşte numărul deţinuţilor politici. Este hărţuită şi intimidată presa independentă. Deci, există toate semnele instaurării şi funcţionării unui regim autoritar. Instituţiile de control şi supraveghere: CNI, CCA, Consiliul Concurenţei, ANRE au aceeaşi soartă tristă ca şi guvernul – stau la cheremul regimului şi promovează o politică îndreptată împotriva poporului, democraţiei şi bunului simţ.



Comisia Electorală Centrală a devenit parte a acestui sistem sinistru, gata să pună la cale planul diabolic de fraudare masivă a alegerilor. Holdingul propagandistic al lui Plahotniuc spală creierii consumatorilor de programe rămaşi fără surse alternative de informaţie, linşează zilnic oponenţii politici, în special pe liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase. Regimul oligarhic, care a împins Moldova într-o catastrofă socială, demografică şi economică, a dat de înţeles că va purcede la fraudarea masivă a alegerilor prezidenţiale, pentru a se menţine la putere.



În aceste condiţii, Platforma Demnitate şi Adevăr consideră că scrutinul prezidenţial este insuficient pentru demolarea oligarhiei de tip mafiot, dar reprezintă un element important în iniţierea procesului de scoatere a ţării din captivitate. Considerăm că următoarea etapă, cea decisivă, va demara prin declanşarea cât mai rapidă a alegerilor parlamentare anticipate. În acest sens, considerăm obligatorie consolidarea forţelor politice cu adevărat anti-oligarhice, atragerea în acest parteneriat a tuturor forţelor sănătoase din societatea civilă, cristalizarea unei alternative politice viabile, cu care să venim în faţa întregii societăţi.



Consiliul Politic Naţional al Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” decide:



• înaintarea domnului Andrei Năstase în calitate de candidat pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie;

• îşi afirmă sprijinul pentru ideea desemnării unui candidat comun din partea partidelor reale de opoziţie şi cere suportul societăţii civile independente pentru acest candidat;

• îşi asumă printre priorităţi ale partidului şi ale viitorului preşedinte demiterea cât mai rapidă a actualei guvernări, instaurarea unui nou Guvern, format din o garnitură de specialişti de calificare şi reputaţie impecabile înaintate de forţele de opoziţie unite, sub controlul societăţii civile;

• cheamă reprezentanţii societăţii civile să convoace o nouă adunare a Forului Civic, în cadrul căruia să fie dezbătute şi aprobate soluţiile pentru consolidarea forţelor politice sănătoase, modul de declanşare a alegerilor parlamentare, participarea cu un singur candidat la alegerile prezidenţiale şi o listă comună la alegerile parlamentare.



Considerăm că suntem obligaţi să ieşim în faţa întregii societăţi pentru a prezenta un instrument clar şi transparent de desemnare a unui candidat unic la funcţia de preşedinte şi de unificare a forţelor pentru alegeri parlamentare.



Republica Moldova are nevoie de un preşedinte ales de către întreg poporul care va demara scoaterea instituţiilor statului din captivitate, va avea capacitatea să reziste în faţa maşinăriei de propagandă a regimului, va face faţă tuturor presiunilor exercitate de cei care au capturat statul prin intermediul structurilor de forţă.



Acum, ca niciodată, este nevoie de conjugarea eforturilor elitelor politice şi intelectuale pentru a pune în discuţie întreg complexul de probleme ce ţin de organizarea scrutinului prezidenţial şi soluţiile pentru victoria în faţa guvernării antipopulare şi a pretinsei opoziţii complicitare, inclusiv elaborarea în comun a strategiilor privind declanşarea alegerilor parlamentare anticipate.



Chişinău, 31 august 2016