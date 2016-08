VIDEO

Gardul lui Iuda // Mai pe scurt

Mai pe scurt, ieri la ştiri am mai văzut un gard. După cel din PMAN, de ziua independenţei, a mai apărut unul la Vadul lui Vodă.



Şi aici, ca şi la 27 august, nişte guvernanţi s-au ascuns de popor, numai că de data aceasta nu ca să se uite la paradă, ci ca să chefuiască.



Vorbesc de liberalii lui Ghimpu, care duminică au rupt de la gura copiilor celor de la căile ferate pentru a-şi organiza lor o mare petrecere.



De jumătate de an muncitorii de la căile ferate nu primesc salarii, întreprinderea are datorii de 80 de mln de lei, dar uite bani pentru o petrecere cu vreo 300 de persoane s-au găsit.