EXPERŢI: Acţiunile guvernării de Ziua Independenţei - a treia tentativă de subminare a statalităţii RM; Gardul instalat în PMAN a demonstrat că toată ţara se află într-un ţarc

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.08.2016 19:41

Ceea ce a întreprins actuala guvernare pe data de 27 august a fost a treia tentativă de subminare a statalităţii Republicii Moldova, iar gardul instalat în Piaţa Marii Adunări Naţionale a demonstrat că toată ţara se află într-un ţarc.



Asta au declarat invitaţii emisiunii Ora Expertizei de la Jurnal TV, în contextul evenimentelor care au avut loc de Ziua Independenţei în centrul capitalei.



Invitaţii emisiunii au declarat că evenimentele din 27 august au servit intereselor unei singure persoane, care a reuşit să construiască un stat împotriva propriilor cetăţeni.



„Poporul, oamenii, pentru care s-a votat această independenţă, pentru care de fapt s-au sacrificat mai mulţi fruntaşi, mai mulţi militanţi ai mişcării de renaştere naţională, sunt îmbrânciţi, practic nu li se permite să intre în perimetrul Pieţii Marii Adunări Naţionale”, a comentat analistul politic Anatol Ţăranu.



„De la instaurarea acestui guvern, practic toate beneficiile pe care le-am realizat ca statalitate în Republica Moldova şi mai ales acel traseu de succes care s-a realizat după 2009, cu toate încurajările occidentale, au fost deturnate în sensul intereselor înguste, la care un singur om, pentru că aici nu este vorba de un anturaj îngust, este vorba de un singur om care a creat în jurul său această construcţie politică care prin diferite modalităţi de corupere sau de şantaj a reuşit să construiască un stat împotriva cetăţenilor lui”, a spus istoricul Octavian Ţîcu.



„De fapt am văzut trei marionete care accidental se numesc preşedinte, spicher şi prim-ministru care de moderator au fost invitate în scenă, aşa şi s-a spus sunt invitaţi în scenă, după care am văzut şezând deputaţii în loje VIP, construite special cu această ocazie şi am văzut şi imaginile simbolice filmate cu drona, clar pentru aceşti invitaţi s-a făcut parada. De fapt, acest ţarc a demonstrat că toată ţara este după gard şi doar ei care sunt la guvernare la ei e sărbătoare, pentru ei se cântă, pentru ei se cântă, pentru ei se dansează, pentru ei defilează militarii”, a menţionat analistul politic Victor Ciobanu.



Oamenii care au protestat de Ziua Independenţei sunt, de fapt, vârful aisbergului unor nemulţumiri profunde în societate, au mai spus invitaţii. Aceştia au mai discutat şi despre gestul interpretului Pasha Parfeni, care ieşit pe scenă într-un tricou cu inscripţia ”NuPlaha”.



„Pot să spun doar două lucruri. Bravo Pasha...şi al doilea comentariu va fi...doar unul? Vreau să spun că va trece şi timpul lui Plahotniuc, iar onoarea şi demnitatea este ceea ce rămâne”, a remarcat Victor Ciobanu.



„Sunt anumiţi interpreţi şi oameni de creaţie care simt încă pulsul societăţii, dar în rest cu regret vreau să spun că mulţi dintre ei sunt în afară. Eu cred că este cel mai simbolic moment al independenţei noastre în care un interpret a ieşit în scenă şi a spus ceea ce simte 90 la sută din această populaţie a ţării”, a adăugat Octavian Ţîcu.



Vladimir Plahotniuc nu a răspuns la telefon pentru a beneficia de dreptul la replică.