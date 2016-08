EUreporter: Arestul şi extrădarea lui Platon, formă de asasinat politic organizat de Plahotniuc şi susţinut la nivel înalt în Ucraina; Extrădarea acestuia, un precedent periculos pentru ucraineni

Recentul arest şi proces de extrădare a cetăţeanului ucrainean Veaceslav Kobalev (Platon) este deja numit o nouă formă de asasinat politic împotriva concurenţilor internaţionali incomozi. Omul de afaceri este martor-cheie în furtul de miliarde de dolari din bugetul Republicii Moldova, scandal care a devenit cunoscut la nivel internaţional, comentează publicaţia europeanăPotrivit experţilor moldoveni, arestarea lui Veaceslav Platon este strâns legată de un război informaţional între două grupuri de interes. Ţara asistă la un război pentru putere dintre două grupuri de presiune din Moldova. În timpul acestor lupte, Vladimir Filat a fost condamnat pentru corupţie şi a fost înlăturat din funcţia de prim-ministru.Potrivit EUreporter, UE este preocupată de înlăturarea mai multo martori care ar fi putut depune mărturie în jaful din sistemul bancar al RM. Recent, soţia lui Veaceslav Platon a declarat că are toate motivele de a fi îngrijorată pentru viaţa acestuia. „Mărturiile sale vor submina credibilitatea multor politicieni moldoveni, printre care Plahotniuc”, a spus ea.Un număr de decese misterioase ale martorilor, precum şi ale participanţilor direcţi la furtul miliardului, forţează comunitatea europeană să monitorizeze atent urmărirea penală pe numele lui Veaceslav Platon.Recent, unul dintre cei mai importanţi martori în dosarul fraudei bancare, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, a dezvăluit despre presiunile la care este supus de cercurile criminale şi de însuşi Plahotniuc.Sagaidac a solicitat Agenţiei UE de aplicare a legii EUROPOL, precum şi Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF) să se implice în investigarea şi intensificarea anchetei privind jaful unui miliard de dolari din sistemul bancar al RM.Cazul a ajuns în atenţia FBI, dar în ciuda dorinţei lui Veaceslav Platon de a depune mărturie, intenţiile sale au fost tergiversate.Rezonanţa cazului şi problemele tot mai mari ale moldovenilor cu privire la participarea lui Plahotniuc în furtul miliardului l-au motivat pe fostul vicespeaker să mute toată „responsabilitatea” pe Platon.Cu scopul de a-şi consolida poziţiile, Plahotniuc, care este asociat cu criminalitatea moldovenească, şi-a intensificat o campanie pentru a elimina toate riscurile privind propria sa imagine. Cu câteva zile înainte de arestarea lui Platon, acesta intenţiona să facă dezvăluiri despre participarea lui Plahotniuc în furtul miliardului. Imediat după invitaţia lansată reprezentanţilor mass-media din Ucraina, omul de afaceri a fost reţinut şi izolat de orice contact.Platon a intrat în necazuri după ce în 2011, împreună cu partenerul său de afaceri, a cumpărat de la Plahotniuc acţiuni la compania de asigurări ASITO, Victoriabank şi Banca de Economii. La scurt timp după încheierea tranzacţiei, Vlad Plahotniuc, împreună cu raiderii aflaţi sub controlul său, a decis să-şi ia înapoi unele dintre aceste active. În 2014, instanţa de la Amsterdam a decis în favoarea lui Platon. Cu toate acestea, presiunea şi persecutarea lui Platon a crescut în mod semnificativ.Din acest motiv, temându-se pentru viaţa familiei sale, Platon a fost nevoit să se mute din Moldova în Ucraina. Acum, realizând că extrădarea unui om de afaceri care este cetăţean al Ucrainei ar fi o sarcină dificilă, Plahotniuc cheltuie milioane de dolari pentru o propagandă activă în presa ucraineană, dar şi în cea din Occident. Totodată acesta îşi foloseşte legăturile la cele mai înalte niveluri pentru a influenţa Procuratura Generală, precum şi justiţia.Procurorul General al Ucrainei s-a implicat activ în acest proces, chiar dacă o astfel de reacţie rapidă nu este specifică pentru această instituţie. Procurorul general al Ucrainei a reacţionat în mod repetat la ordinele politice în doar câteva zile, dar întârzie întotdeauna în a captura infractori corupţi. Surse apropiate procurorului susţin că o astfel de persistenţă are legătură cu interesul special în examinarea acestui proces de către autorităţile ucrainene de cel mai înalt rang, care pot fi legate de afacerile lui Plahotniuc.În conformitate cu legislaţia ucraineană, este interzisă extrădarea cetăţenilor Ucrainei statelor străine. Pentru a evita această situaţie jenantă, procurorul general a declarat că paşaportul lui Kobalev (Platon) este fals. Motivul oficial din care se pretinde că paşaportul este falsificat este absenţa cererii Forma №1 a lui Kobalev la eliberarea documentului. Astfel de documente aferente fiecărui cetăţean al Ucrainei sunt stocate sub responsabilitatea Serviciului de Stat pentru Migraţie din Ucraina. Numărul şi ordinea acestor documente nu este specificată în nici un fel, direct sau indirect. Cetăţenii Ucrainei nu au acces direct la acestea, astfel această situaţie creează un precedent juridic periculos. La urma urmei, dacă cererea Procurorului General este satisfăcută, va oferi o oportunitate pentru cercurile influente de a face apel împotriva cetăţeniei oricărui ucrainean.Societatea din Ucraina, politicieni, lideri de opinie şi oamenii de afaceri sunt profund preocupaţi de metodele actuale de influenţă asupra cetăţenilor din Ucraina. Aceştia critică participarea activă şi asistenţa Procurorului General în campania de asasinare politică a lui Veaceslav Platon, condusă de oligarhi moldoveni. În cazul în care moţiunea nu este respinsă, nicun investitor sau cetăţean ucrainean nu mai pot fi siguri de protecţie a drepturilor lor. Obţinută în mod legal, cetăţenia ucraineană poate fi atacată cu recurs, în cazul în care există un interes al unor oligarhi şi politicieni, cum ar fi Plahotniuc.Societatea ucraineană îi cere preşedintelui Ucrainei Petro Poroşenko să acţioneze în calitate de garant al drepturilor omului şi să influenţeze situaţia în scopul prevenirii precedentului ruşinos care poate fi folosit împotriva oricărui cetăţean al Ucrainei. Astfel de acţiuni ale autorităţilor ucrainene au provocat un sentiment de posibile încălcări ale drepturilor cetăţeneşti, precum şi ale normelor fundamentele ale Constituţiei.Sistemul politic din Moldova s-a format în ultimii şase ani de guvernare a Alianţei pentru Integrare Europeană, dar a suferit o transformare majoră în ultimele şase luni. Recurgerea la o manevră politică abilă şi valorificare a controlului său asupra sistemului judiciar moldovenesc, Vlad Plahotniuc, unul dintre liderii Partidului Democrat, a fost în măsură să aducă arestarea principalului său politic concurent, fostul prim-ministru Vlad Filat, în octombrie 2015. Ulterior el şi-a promovat o persoană de încredere în acest post, pe Pavel Filip.În consecinţă, Plahotniuc şi-a concentrat influenţa politică şi economică în mâinile sale la un nivel fără precedent în istoria Moldovei din anul 1991.Toate acestea indică faptul că el deja controlează nu doar justiţia, instituţiile anticorupţie, Curtea Constituţională şi structurile economice, dar şi-a subordonat, de asemenea, cea mai mare parte a Parlamentului şi obţine rapid controlul pe segmentul aparatului de stat, care, până recent, a fost controlat de Filat.Plahotniuc, a cărui putere şi poziţie depinde în mod direct de controlul său asupra aparatului de stat şi a fluxurilor financiare în Moldova, nu este interesat de o transformare structurală a ţării sau de punerea în aplicare a unei reforme amănunţite; aceasta include acordul de asociere cu UE.Sistemul de guvernare din Republica Moldova, care a devenit monopolizat de un singur centru politic, este foarte instabil. În timp de Plahotniuc îşi consolidează puterile, 95% din populaţie spun că nu au încredere în el. Având în vedere modul arogant în care tabăra lui Plahotniuc a preluat puterea în ţară, toate acestea au reaprins spiritul protestatar în Republica Moldova, conchide EUreporter