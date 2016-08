VIDEO

Liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase, a depus mărturie în cadrul anchetei americane privind jaful secolului

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.08.2016 19:39

Liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase, a fost audiat de către ofiţeri federali americani în ancheta cu privire la dispariţia unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Năstase a declarat în cadrul emisiunii Ora Expertizei de la Jurnal TV că audierea a avut loc acum două săptămâni, în timpul vizitei sale la Washington. Totodată, Andrei Năstase a dezminţit informaţiile apărute în presa controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, precum că întrevederea cu diaspora de la Moscova ar fi fost organizată de Renato Usatîi. În opinia lui, în acest mod, Plahotniuc încearcă să manipuleze societatea.



Preşedintele Platformei DA, Andrei Năstase, a avut o serie de întrevederi cu oficiali americani, inclusiv congresmeni şi grupuri de experţi, unde a discutat despre situaţia social-politică din Republica Moldova. Năstase susţine că în cadrul vizitei sale de la Washington a fost audiat de către ofiţeri federali americani care anchetează jaful din sistemul bancar şi spălările de bani prin intermediul băncilor din ţara noastră.



„Una dintre întâlniri, dacă pot spune a fost întâlnirea ţintă a mea la Instituţia Investigatoare a furtului miliardului şi a spălărilor de miliarde prin teritoriul Republicii Moldova. Nu sunt împuternicit şi nu sunt în măsură să dau numele acestui instituţii, am fost audiat de doi ofiţeri ai instituţiei, o instituţie federală, care în momentul de faţă anchetează furtul miliardului şi am înţeles din comunicare că şi spălările de miliarde. M-am bucurat că apelul meu din 2014 a fost luat în calcul atunci când am deconspirat cele 20 de miliarde de dolari spălate prin teritoriul RM. Nu aş putea să vă spun ce am declarat, cum nu vă pot spun nici numele acestei instituţii şi eu sper că în curând vom afla lucruri interesante despre această investigaţie”, a declarat liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase.



Andrei Năstase a declarat că la întâlnirea cu diaspora de la Moscova a mers la invitaţia cetăţenilor moldoveni, care muncesc în Federaţia Rusia şi nu la solicitarea unor lideri de partide sau alte structuri, aşa cum s-a scris în presa deţinută de oligarhul Vladimir Plahotniuc.



Acţiuni de discreditare vor mai fi, declară Năstase.



În cadrul emisiunii, preşedintele Platformei DA s-a referit şi la îndemnul analistului politic de la Fundaţia Jamestown Vladimir Socor, cât şi al publicistului Vitalie Ciobanu, care au sugerat să facă echipă comună cu Maia Sandu pentru campania electorală.



Precizăm că Andrei Năstase a denunţat printr-un memoriu public schemele de devalizare a bugetului de stat şi a împiedicat prin acţiunile sale pierderea a peste 200 de milioane de lei din banii cetăţenilor în cazuri de rezonanţă, cum ar fi dosarele Norma, Aroma Floris şi Vinis. Totodată, a deconspirat spălarea criminală a celor peste 20 de miliarde de dolari proveniţi din Federaţia Rusă. Vladimir Plahotniuc nu a răspuns la telefon pentru a beneficia de dreptul la replică.