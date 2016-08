VIDEO

În opoziţie, dar de partea guvernării: Socialistul Igor Dodon a criticat demonstranţii care au protestat de Ziua Independenţei

În opoziţie, dar de partea guvernării. Preşedintele PSRM, Igor Dodon, s-a arătat deranjat de faptul că protestatarii i-au huiduit pe demnitari în timpul manifestaţiilor de Ziua Independenţei. Şi unii membri ai Guvernului sunt nemulţumiţi de revolta oamenilor. Pe de altă parte, reprezentanţii societăţii civile au adresat mesaje dure la adresa şefului statului, după ziua de 27 august.



Igor Dodon a criticat susţinătorii campaniei „Nu mă tem". Într-un interviu pentru Europa Liberă, liderul socialiştilor a condamnat protestul care a avut loc de Ziua Independenţei. „Organizarea protestelor astăzi şi destabilizarea situaţiei este profanarea acestui simbol. Pentru că statul Republica Moldova are anumite simboluri. Are drapel, are stemă, are imn, are Ziua Independenţei."a declarat liderul PSRM.



Într-o postare pe facebook, ministrul Apărării, Anatol Şalaru, îi acuză pe organizatorii protestului, care în opinia lui ar fi fost Renato Usatîi şi Andrei Năstase, că ar face jocul Kremlinului. „Din păcate, astăzi am văzut cum Moscova continuă să ne sfideze independenţa, huiduind Armata Naţională. Nu Usatîi şi Năstase au huiduit Armata Naţională, nu ei au huiduit tinerii noştri aflaţi sub arme, gata oricând să pornească la război pentru apărarea ţării, nu ei au insultat simbolurile naţionale, ci Moscova. Ei sunt doar cutia de rezonanţă a Kremlinului!" declară Anatol Şalaru.



În replică, liderul mişcării protestatare Andrei Năstase a spus că populaţia s-a deşteptat şi nu se teme de pericolele inventate de cei aflaţi la guvernare. „În mod normal nu ar trebui să comentez inerţiile trompetelor regimului criminal Plahotniuc, care divizează societatea speriind-o în permanenţă cu tancurile ruseşti sau cu unirea cu România. Anume pe baza acestor evenimente nocive se menţine astăzi regimul creptocratic în care înfloreşte corupţia şi sărăcia şi disperarea unei societăţi supuse de guvernanţi unui genocid social. Autoorganizarea exemplară a societăţii civile ne dă speranţa că oamenii s-au deşteptat nu se mai tem de pericolele inventate de regimul oligarhic aici acasă”.



În timp ce unii reprezentanţi ai guvernării s-au arătat deranjaţi de mulţimea care a protestat în Piaţa Marii Adunări Naţionale, directorul Asociaţiei pentru Politică Externă, Victor Chirilă, a postat un mesaj dur pentru preşedintele ţării.



„După umilinţa la care a fost supusă ieri, o ţară întreagă, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, am un singur mesaj: Sunteţi un bleg domnule preşedinte! În loc să cereţi răspicat de la tribuna festivităţilor - Daţi jos gardul domnilor Plahotniuc, Candu şi Filip! - aţi făcut-o pe mortul în popuşoi! Ruşine să vă fie! Îmi e tare RUŞINE că sunteţi preşedintele nostru!" spune directorul Asociaţiei pentru Politică Externă, Victor Chirilă.



Menţionăm că accesul oamenilor în Piaţa Marii Adunări Naţionale a fost interzis, ieri, în timpul festivităţilor de Ziua Independenţei. Cetăţenii au fost nevoiţi să urmărească parada printre gard, iar poliţia a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care s-au mobilizat în urma unei campanii pe reţelele de socializare.