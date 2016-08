Republica Edelweiss sau Ospăţ în vreme de ciumă

Vasile Şoimaru: „Vă daţi seama unde am ajuns, dacă s-a modificat o Constituţie într-un cabinet, anulându-se într-o noapte 400 de mii de semnături ale populaţiei R. Moldova?!”



Organizarea unei parade fastuoase cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independenţei statului Republica Moldova, la 27 august curent, „intră în acelaşi coş de umilinţă naţională”, consideră generalul Ion Costaş. De aceeaşi părere este şi unul din semnatarii Declaraţiei de Independenţă a Republici Moldova, Vasile Şoimaru, care spune că, în 25 de ani de independenţă, „hoţia a ajuns la un miliard de dolari, iar PIB-ul R. Moldova e la nivelul anului 1975”.



Sâmbătă, 27 august, în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), se va desfăşura o paradă organizată de structurile Ministerului Apărării cu participarea a 2.000 de militari de la noi şi a 200 de militari din străinătate. Am mers pe 23 august curent la una din exersările militarilor pentru paradă. Prezent la repetiţiile defilării, viceministrul Apărării Alexandru Cimbriciuc ne-a informat că pregătirile militarilor sunt în toi.



„Se lucrează mult la detaliile cărora militarii trebuie să le acorde atenţie ca la 27 august să avem o defilare de excepţie, unde va fi antrenată şi tehnica militară de luptă. Vor participa diferite subdiviziuni specializate ale Ministerului Apărării, Armata Naţională, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, SPPS ale SSE şi 200 de militari de peste hotare. Aceştia vin din România, SUA, Ţările Baltice, Polonia şi alte state”, ne-a informat viceministrul. Potrivit lui Cimbriciuc, pentru festivitatea militară de sâmbătă au fost alocate 3 milioane de lei din bugetul Ministerului Apărării. „Alocaţie anume cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la independenţa statului nostru”, a subliniat Cimbriciuc. Demnitarul ne-a asigurat că serviciile ministerului de resort „au făcut deja achiziţiile publice necesare pentru cazarea şi hrana militarilor străini”.



„Paradă în stil european, sub standarde NATO”



Alexandru Cimbriciuc ne-a mai spus că parada va fi una modernă. „Nu mai sunt elemente sovietice, când comandantul salută fiecare subdiviziune. Va fi doar trecere în pas cadenţat în coloană în faţa celor prezenţi din Piaţa Marii Adunări Naţionale. Deci, stil european, sub standarde NATO”.



Şeful statului-major, generalul Igor Cutie, a fost desemnat comandant al festivităţii militare. Generalul a iniţiat procesul de pregătire pentru paradă în ianuarie curent, iar antrenamentele au început acum o lună de zile, ne-a spus Igor Cutie: „În ultimele două săptămâni, exersăm de trei ori pe săptămână, câte o oră şi jumătate”.



„Participă forţe militare din toate structurile statului. Avem şi o formaţie de femei. Ele vor merge împreună cu bărbaţii la paradă. Acestea sunt fetele primei promoţii a Academiei militare, avansate în grad de locotenent, fiind parte a Armatei Naţionale”, ne-a informat generalul Cutie. Potrivit lui, militarii străini au participat la repetiţiile paradei ieri şi azi, la ora 9.00. Parada va începe cu defilarea comandantului, în spatele maşinii comandantului va începe prezentarea drapelelor de stat, urmate de formaţiunile de veterani care au participat la diferite conflicte şi războaie, după care vor trece în marş contingentele din străinătate, subdiviziuni ale Armatei Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, SPP, Serviciul de Informaţii şi Securitate şi se va încheia cu garda de onoare. Este o festivitate militară care reprezintă simbolurile statului, armata şi structurile de apărare ale statului.



Igor Cutie a mai participat în cariera sa la diferite parade. Acest model diferă de cel din 2011. Acum va fi unul de tip occidental, schimbat radical, unde se va face demonstrarea formaţiunilor pedestre şi a tehnicii militare.



„Ospăţ în vreme de ciumă”



Referindu-se la parada fastuoasă care va avea loc mâine la Chişinău, generalul Ion Costaş a opinat că ea e o sfidare a integrităţii şi statalităţii Republicii Moldova, în timp ce armata rusă se află pe teritoriul transnistrean şi exersează la câteva zeci de kilometri de Chişinău.



„Este inacceptabilă în situaţia economică actuală, cu furtul miliardului cu care ne-am proslăvit în toată lumea, când statul este într-un haos total, când oamenii o duc tot mai greu. Satele sunt distruse, fără infrastructură, nu există comunicaţii, apeduct, canalizare, iluminare stradală. Pleacă masiv tineretul. O mulţime de copii neşcolarizaţi. Se închid şcoli, instituţii medicale, grădiniţe. E o ruşine ca guvernanţii să folosească ultimul bănuţ care s-ar putea cheltui în alte scopuri – pentru bătrâni, spitale, copii orfani. Asta s-ar numi „ospăţ în vreme de ciumă”. Într-o stare de criză totală, mintală, spirituală, economică, socială, cum să faci parade cu mari „realizări” la 25 de ani de independenţă? Toţi tac. Suntem un neam laş şi merităm ceea ce avem. Nu ştim cine suntem, ce limbă vorbim, încotro mergem. Am luat apă în gură, ne veselim, îi tot dăm cu beţia… E o tragedie. Parada intră în acelaşi coş de umilinţă naţională”.



Menţionăm că generalul Ion Costaş a fost invitat la eveniment, dar a refuzat, spunând că „este o batjocură şi o sfidare organizarea unui asemenea show”.



Hoţii de miliarde în 25 de ani de independenţă



Şi Vasile Şoimaru, doctor în economie, conf. univ., susţine că organizarea fastuoasă a paradei e o ruşine. „În calitate de economist, vă spun că ei sărbătoresc 25 de ani de independenţă, când PIB-ul R. Moldova este la nivelul anului 1975. Îi întreb: asta sărbătorim noi? Deci în timpul agrocomuniştilor, agrosocialiştilor economia R. Moldova a căzut de trei ori. Despre ce paradă militară vorbim? Ei, toţi cei care au condus R. Moldova în aceşti ani, şi-au luat Ordinul Republicii. Toţi agrarienii, toţi sanghelienii, toţi prim-miniştrii şi fărfăcarul ăsta de Plahotniuc. Pentru ce aţi luat, măi nesăbuiţilor ce sunteţi? Pentru ‘succesele’ noastre, că trăim în cel mai sărac stat din Europa?”



Vasile Şoimaru, unul dintre cei 278 de semnatari ai Declaraţiei de Independenţă, e de părerea că „trebuie să schimbăm numele Republicii Moldova pentru că nu mai corespunde deja numelui pe care l-a luat la proclamarea independenţei. Astăzi, ea trebuie să se numească Republica Edelweis, condusă dintr-un singur cabinet, mobilat la cel mai înalt nivel. Vă daţi seama unde am ajuns, dacă s-a modificat o Constituţie într-un cabinet, într-o noapte, au fost anulate 400 de mii de semnături ale cetăţenilor R. Moldova?! Asta am făcut noi, asta am votat cu 25 de ani în urmă? Să furi un miliard într-o singură noapte, în cea mai săracă ţară din Europa şi până acum să nu se găsească cine-i vinovatul?! Numai pe Filat să-l găsească vinovat, iar ceilalţi care au furat de patru ori mai mult, nu? Şi ei spun acum că se ocupă de căutatul celui care a furat miliardul. Domnilor, n-o să vă creadă nimeni! N-o să iasă nimic din alegerile din 30 octombrie. Dacă nu se găseşte până atunci unde a dispărut miliardul, încercaţi degeaba să mai stabilizaţi cumva societatea asta!”, susţine Vasile Şoimaru.