VIDEO

Deputaţii din primul Parlament, semnatari ai Declaraţiei de Independenţă, au refuzat să participe la manifestaţiile din PMAN

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 27.08.2016 19:39

La 25 de ani de la proclamarea Independenţei, Moldova a ajuns la sapă de lemn şi una dintre cele mai corupte ţări din lume. Asta spun deputaţii din primul Parlament care au refuzat să participe la ceremoniile din Piaţa Marii Adunări Naţionale şi au marcat evenimentul într-un mod simbolic.



Semnatarii Declaraţiei de Independenţă spun că visurile lor de acum un sfert de scol s-au năruit.



„Eu mă simt dezamăgit şi prilej ar trebui să fie, dar independenţa care a fost declarată cu 25 de ani în urmă a fost profanată. Miniştrii din acel Guvern nu prezintă interes pentru demnitarii de astăzi, prezintă un oarecare pericol. Poate să le spună ceea ce nu le convine, poate să spună un adevăr”, a declarat Timofei Andros, unul dintre deputaţii Primului Parlament.



„Am venit cu două flori. Un trandafir alb şi unul roşu. Firul alb semnifică demnitatea şi măreţia ideii naţionale româneşti în acest spaţiu, pentru care am votat independenţa pentru a o scoate din imperiul sovietic. Şi trandafirul roşu semnifică omagiu tuturor generaţiilor, înaintaşilor celor care urmează să lupte pentru ca acest spaţiu românesc să fie integru şi întradevăr să conştientizeze fiecare că aparţine unui mare popor, poporul românesc”, spune şi Valentin Dolganiuc.



„Este una din cele mai triste zile pe care le trăiesc. Unica bucurie pe care o am că sunt aceste strigăte ale oamenilor „Jos Plahotniuc”, „Jos Mafia”. Aici mă aflu ca la puşcărie. Mă aflu aici încojurat de nişte garduri, văd aici nişte militari rătăciţi. Prin urmare nu am niciun prilej de bucurie. Sunt aici cu colegii mei din primul Parlament, care au decis să nu meargă la acest fast ticăloşit, un fel de banchet pe timp de ciumă”, a menţionat Vasile Năstase.



„Pentru mine clar că această zi este una cu care eu mă mândrescâ. Pe de altă parte, am un alt sentiment, de tristeţe, pentru că ţara noastră, Republica Moldova, e una dintre cele mai corupte ţări din lume, una dintre cele mai sărace ţări din Europa, ţară în care lumea nu vine, dar pleacă. Asta mă întristează, deoarece noi am votat pentru alte scopuri”, a spus şi un alt ex-deputat în Primul Parlament, Alexei Nicolae.



Unii deputaţi din primul Parlament, care au venit să depună flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt au fost nevoiţi să se întoarcă din drum, deoarece poliţia le-a interzis accesul.



„Iată noi am iscălit independenţa şi nu putem trece. Am venit de acolo, de acolo ne-au întors iar încoace, iar acum ne întoarceţi înapoi. Cine o să stea aici, dacă nu daţi voie la nimeni? Pentru cine se face parada asta? Nu am iscălit pentru aşa ţară, oameni buni. Haidem acasă”, a spus unul dintre deputaţii alungaţi de poliţişti.