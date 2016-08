VIDEO

RM, din nou subiect în presa din SUA; Fost purtător de cuvânt al Pentagonului: „Plahotniuc – figura centrală în jaful miliardului; FBI ar trebui să-i viziteze foştii parteneri la închisoare”

26.08.2016

Vladimir Plahotniuc a fost figura centrală a fraudei de un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Declaraţia a fost făcută de fostul ofiţer de presă al Pentagonului, J.D. Gordon, consilier american pe probleme de securitate naţională, politică externă şi comunicare.



În cadrul emisiunii „Tipping Point”, moderată de Liz Wheeler, la postul de televiziune One America News Network, jurnalista şi invitatul ei au discutat despre haosul şi corupţia din Republica Moldova şi, în special, despre oligarhul Plahotniuc. Moderatoarea a menţionat că, din cauza politicii externe dezastruoase a administraţiei Obama, haosul şi corupţia s-au agravat mai ales în Europa de Est.



„Vedem ce se întâmplă în Ucraina, în fosta Iugoslavie şi în Moldova, o ţară pe care mulţi nu o ştiu, însă corupţia de acolo e ca într-o conspiraţie din James Bond. E vorba de o fraudă bancară de un miliard de dolari. Asta e a opta parte din PIB-ul lor. Chiar dacă facem o comparaţie cu banii din SUA, asta e scandalos!”, s-a revoltat jurnalista.



„Este scandalos. Moldova are un loc special în inima mea pentru că bunicul meu s-a născut acolo, atunci când ţara se numea Basarabia, parte a Imperiului Rus. Această poveste mi-a captat atenţia recent. Acum câţiva ani, un miliard de dolari a dispărut din trei bănci majore ale Moldovei. Miliardul a fost furat de liderii ţării, iar unul din personajele-cheie ale fraudei s-a întâlnit cu Victoria Nuland, asistentă a Secretarului de Stat pentru afaceri europene. Victoria Nuland ştie că acest domn este unul din cei bogaţi oameni ai Moldovei. Numele lui este Vladimir Plahotniuc. El, de fapt, a fost figura centrală a fraudei. Unii dintre partenerii săi sunt deja în închisoare. Unul este fostul prim-ministru, Vladimir Filat, iar altul este Ilan Shor, care are doar 29 de ani. Puteţi să nu mă credeţi, dar acest băiat deţine o echipă profesionistă de fotbal în Moldova, este căsătorit cu o cântăreaţă foarte populară din Rusia, un pop-star. Ambii au furat mulţi bani şi sunt la închisoare. Un alt fost deputat, Veaceslav Platon, e arestat în Ucraina. Aşa că această ţară, aflată între România şi Ucraina, este acum o zonă foarte sensibilă a lumii. Eu cred că SUA trebuie să se implice mai mult. FBI-ul trebuie să-i viziteze pe aceşti băieţi în închisoare pentru că e mai mult decât pare”, a declarat J.D. Gordon.



„Acest tip, Plahotniuc, este unul din liderii jafului ţării, este unul din liderii Partidului Democrat din Moldova. Anchetatorii noştri trebuie să intre în esenţă şi să-i facă pe oameni responsabili pentru că acel miliard de dolari vine de la noi. Vine de la noi deoarece FMI continuă să finanţeze Moldova în timp ce aceşti băieţi au furat un miliard de dolari, o optime din economia lor. Asta ar fi ca şi cum trilioane de dolari ar dispărea peste noapte din băncile americane. Puteţi să vă imaginaţi aşa ceva?”, a continuat fostul ofiţer de presă al Pentagonului.



Moderatoarea emisiunii a menţionat, în context, că oligarhul Plahotniuc nu este un demnitar ales în RM, ci doar un afacerist foarte bogat.



„Eu cred că acest tip despre care vorbim, Plahotniuc, are un nume perfect pentru un individ corupt deoarece e imposibil să-l pronunţi şi să-l ţii minte. El nu e un demnitar ales în Moldova. Asta e partea interesantă a poveştii. El e doar un afacerist bogat, dar deţine o bucată de ţară şi în acest mod a obţinut controlul asupra ei pentru că influenţa sa în guvern se bazează pe faptul că are avere şi control asupra statului. Dar, J.D., este o întrebare care merită pusă: în afara de faptul că suntem puşi pe cârligul acestei finanţări către Moldova şi pierdem bani, de ce ar trebui Americii să-i pese de asta din punct de vedere al politicii externe?”, a întrebat jurnalista.



„Trebuie să ne pese pentru că altfel arătăm ridicoli şi pentru că banii ies din buzunarele noastre. Eu nu vreau să-i dau FMI-ului bani care se iau din taxele mele. Asta pentru că Statele Unite sunt cel mai mare donator al FMI-ului. Noi suntem cea mai mare economie, noi îi dăm FMI-ului cei mai mulţi bani, iar FMI-ul îi risipeşte pe finanţarea Moldovei care are trei bănci falimentate. Mai este ceva. Vicepreşedintele Biden tocmai a menţionat că Ucraina trebuie să elimine corupţia. Ei bine, trebuie să se ţină cont de asta. Preşedintele Poroşenko trebuie ajutat să intre în esenţă. Un tip despre care vorbeam, ex-deputatul moldovean, Veaceslav Platon, este într-o închisoare ucraineană acum. Moldova cere extrădarea lui pentru a-l face să tacă. Ei ar putea chiar să-l ucidă. Noi nu trebuie să permitem să se întâmple aşa ceva. Trebuie să punem o presiune diplomatică asupra Ucrainei pentru a nu-l extrăda pe acest tip. Trebuie ca anchetatorii noştri din FBI să vorbească cu el în Ucraina”, a răspuns J.D. Gordon.



Jurnalista Liz Wheeler s-a mai interesat de ce un oficial al Departamentului de Stat (Victoria Nuland, n.r.) s-a întâlnit cu un oligarh „care a pus la cale frauda bancară de un miliard de dolari, o optime din PIB-ul Moldovei”.



„Ei bine, e o întrebare excelentă pentru administraţia lui Obama. Ei menajează oligarhii, ei menajează oamenii puternici pentru că ei preferă calea cea mai uşoară. Asta de fapt mi-a atras atenţia. Eu nu prea ştiam de domnul Plahotniuc până a se întâlni Victoria Nuland cu el. Dar atunci când asistenta Secretarului de Stat se întâlneşte cu cineva care este implicat în jaf, potrivit raportului Heritage Foundation, noi trebuie să ne uităm cu atenţie la asta. Eu cred că administraţia Obama nu trebuie să tolereze aceşti oligarhi şi dictatori. Asta mă scoate din sărite. Ei predică despre statul de drept, libertate şi democraţie, însă politicile administraţiei Obama au un efect exact opus. Aşadar, aceşti băieţi nu practică ceea ce predică. Este ca şi cum n-ai auzi răul, nu l-ai vedea, n-ai vorbi despre rău, însă, selectiv. Dacă nouă nu ne place de cineva, mergem după el. Dar dacă e vorba de cineva care spune „Hei, noi vrem să fim buni cu voi”, atunci din motive lipsite de logică nu facem absolut nimic. Asta mă înnebuneşte”, a declarat fostul purtător de cuvânt al Pentagonului.



„Corect. Ei se prefac că au o morală înaltă. Ai dreptate când spui că politica externă a preşedintelui Obama se rezumă la a menaja aceşti indivizi corupţi, sau şi mai rău, la a menaja ţări comuniste sau ţări care finanţează terorismul. Vedem asta şi în Iran. Vedem cum Obama refuză să sprijine Israelul sau cum e lipsit de acţiune în privinţa Cubei şi a Moldovei. Vedem asta în întreaga lume. Nu putem să facem altceva decât să observăm că politica externă a lui Obama face ca întreaga lume să devină un loc mai periculos. J.D., ne-ai spus o poveste interesantă, asemenea unei conspiraţii dintr-un film James Bond, dar e ceva ce se întâmplă cu adevărat. Preşedintele nostru permite ca banii noştri să fie implicaţi în asta”, a conchis Liz Wheeler­.