Ana Ursachi: PD a creat un staff împotriva campaniei „Nu mă tem”; Există o listă de persoane periculoase pentru guvernare, care ar putea fi reţinute mâine în PMAN

Sursa: jurnal.md Foto: infobiz.md 26.08.2016 12:10

Avocata Ana Ursachi atenţionează că guvernarea va încerca să ţină participanţii şi susţinătorii acţiunii „Nu mă tem” departe de „parfumaţii” Candu şi Filip, iar pentru aceasta va folosi metode diferite, precum amenzile şi arestările. Mai mult, apărătoarea susţine că există deja o listă de persoane, care în cazul în care vor apărea în PMAN, ar putea fi încătuşate.



„Cunosc că există o listă de persoane împotriva cărora se vor răzvrăti, despre asta am informaţii din surse din cadrul MAI. Mi-au spus că în culoarele GBC, acolo unde vine Jizdan să se întâlnească Plahotniuc, a fost creat un staff anti „Nu mă tem”, iar în spate stau cei din cadrul Partidului Democrat. Ei au insinuat că au o listă şi vor merge cu arestări şi amenzi, dar şi alte forme de represiune. Cunosc din surse că îi vor reţine pe cei pe care-i consideră periculoşi pentru guvernare precum avocaţi, jurnalişti, reprezentanţi ai diasporei. Ştim că vor purcede la asta cu orice preţ, poate chiar în seara zilei de astăzi ca să nu admită în piaţă feţe cunoscute”, a declarat avocata Ana Ursachi.



Totodată, aceasta a precizat că nu există un organizator al acţiunii „Nu mă tem”, iar fiecare persoană în parte este organizatorul venirii sale în piaţă.



„Organizatorul acestei riposte este fiecare om care va vrea să vină în PMAN pentru că mâine în RM se sărbătoreşte 25 de ani de independenţă. Este o dată tristă la care am ajuns cu multe dezamăgiri şi cu senzaţia că asta va dura încă ani de zile. Este o sărbătoarea tristă în opinia mea şi a mai multor cetăţeni”, a subliniat avocata, lansând un apel către toţi cei care vor să vină în PMAN să-şi spună păsul.



„Cine mâine dimineaţa va dori să iasă în PMAN şi să strige „Opriţi parada, întoarceţi banii din buget înapoi” – să o facă. Cine va vrea să vină să stea în PMAN, să vină să o facă. Cine va vrea să vină să-i strige lui Filip „Ruşine!”, iar lui Candu „Demisia”!, să vină să o facă. Sunt totalmente convinsă că şi acei concetăţeni care au plecat în miniconcediul oferit de guvernarea lui Filip, care în regim de mare urgenţă a făcut datele de 28 şi 29 date nelucrătoare ca să trimită lumea din ţară, chiar şi acei concetăţeni vor fi cu gândul la noi”, a precizat Ursachi.



De asemenea, avocata mărturiseşte că după 25 de ani de independenţă poporul va ieşi mâine în PMAN fiind unit nu de sentimentul de patriotism, ci de fenomenul sărăciei, al corupţiei, dar şi de tarifele exorbitante.



„Nimeni din oamenii demni nu şi-a dorit ca în loc de patriotism să ne unească sărăcia, boala, tarifele exorbitante, morţi absurde în spitale, accidente neinvestigate, crime oribile, construcţii ilegale, deflagraţii. Am început să murit pe un capăt de foame şi necaz. Sfidarea sentimentului nostru de durere coroborat cu 25 de ani de aşa-zisă independenţă - acesta este motivul pentru care mâine în PMAN va ieşi lumea”, a spus avocata, accentuând că poporul va fi ţinut departe de cei de la guvernare pentru a nu periclita mersul paradei şi să nu-i facă de ruşine faţă de invitaţii acestora din mai multe ţări europene.



Precizăm că acum câteva zile internauţii au lansat campania „Nu mă tem”, iar tot mai mulţi oameni anunţă că pe 27 august vor veni în Piaţa Marii Adunări Naţionale pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de clasa politică. Astfel, sunt postate mesaje video prin care oamenii spun că de Ziua Independenţei vor fi în centrul capitalei pentru a spune: „Nu mă tem”, dar şi pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de parada militară organizată de autorităţi cu acest prilej.