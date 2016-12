„Dodon a ştiut exact când Timofti va semna decretul privind numirea lui Harunjen la şefia PG; Dacă nu a vrut un procuror al lui Plahotniuc, de ce s-a grăbit să voteze?”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.12.2016 06:55

Igor Dodon a ştiut din timp că Eduard Harunjen va fi numit în funcţia de procuror general, iar modul în care a acţionat, grăbindu-se să voteze pentru modificarea Constituţiei astfel ca această atribuţie să revină preşedintelui, demonstrează că acesta l-a ajutat pe Vladimir Plahotniuc să-şi pună o persoană docilă la şefia Procuraturii Generale. Declaraţiile aparţin invitaţilor emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.



„Despre faptul că va fi ales Harunjen şi va fi numit de Timofti s-a ştiut demult. Este un târg dintre Plahotniuc şi Dodon. Acesta a obţinut funcţia de preşedinte cu ajutorul lui Plahotniuc. Dodon a ştiut exact când Timofti l-a numit prin decret. Până la alegerea preşedintelui de către întreg poporul, Dodon spunea că nu va vota legea cu privire la numirea procurorului şi acum a făcut-o. Dacă pe tine, Dodon, te preocupă ca Timofti să nu aibă posibilitatea de a vota procurorul lui Plahotniuc, de ce te-ai grăbit? Oricum acest Parlament era în întârziere, pentru că făcuse promisiune partenerilor de dezvoltare că până la 3 noiembrie vor modifica Constituţia, dar nu au făcut-o. De unde te-ai găsit atât de blagorodnic, Dodon, ca să votezi de urgenţă şi să ieşi, la indicaţia lui Plahotniuc, şi să-i ataci pe Maia Sandu şi Andrei Năstase că te împiedică să numeşti procurorul general? Cine minte? Uitaţi-vă ce face holdingul lui Plahotniuc. Este un spectacol al acestor doi indivizi care vor să împartă ţara în două. Dodon ţine prea bine minte gustul schemelor de pe vremea când se împărţea cu Plahotniuc. Acesta va încerca prin diferite măsuri, să-i intenteze lui Usatîi dosare penale, pe Maia Sandu s-o distrugă, i-aţi văzut deja metodele. Pe mine a încercat, dar nu-i reuşeşte”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Este absolut evident că ei îşi împart rolurile în acest sistem. Fiecare joacă partea sa a spectacolului. Este important să fim capabili să oferim soluţii împotriva unui astfel de deznodământ”, a adăugat analistul politic Anatol Ţăranu.



„Această formulă prin care Consiliul Procurorilor a ales candidatul mi se pare una sub cea în care procurorul era votat de Parlament. Nu a fost o audiere pe bune. În primul rând, domnul Harunjen a fost audiat de ai săi. Un viitor procuror trebuie să fie audiat în ceea ce priveşte integritatea sa şi apoi profesionalismul. Noi avem mulţi procurori profesionişti, problema e în integritatea lor. Dacă era audiat în Parlament, trebuia să răspundă la întrebările deputaţilor despre ce a făcut în 2009, 2002. Or asemenea întrebări nu au răsunat. Procurorul general uneori este mai important decât preşedintele ţării. De semnătura sa depinde uneori o decizie crucială”, a menţionat fostul consilier prezidenţial Vlad Ţurcanu.



Precizăm că preşedintele în exerciţiu, Nicolae Timofti, a semnat ieri decretul de numire a lui Eduard Harunjen în funcţia de procuror general. Totul a fost ţinut departe de ochii presei, preşedinţia anunţând doar post-factum despre numirea lui Harunjen, care a depus jurământul tot în taină.



De menţionat că Eduard Harunjen locu­ieş­te într-un imo­bil de mili­oa­ne din capi­ta­lă, pe str. N. Smo­chi­nă, la o arun­că­tu­ră de băţ de car­ti­e­rul luxos de pe str. Cio­câr­li­ei, atri­bu­it fami­li­ei Voro­nin. Casa a fost dată în exploa­ta­re în 2011, când Haru­n­jen deţi­nea func­ţia de pro­cu­ror pen­tru misiu­ni spe­ci­a­le în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le.



În 2010, pe nume­le lui Edu­ard Haru­n­jen şi al altor doi pro­cu­ro­ri a fost ini­ţia­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră în care se invo­ca nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe cazul dece­su­lui tânărului Ion Ţîbu­leac în urma eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009, dar şi fap­tul că aces­ta ar fi tăi­nu­it exis­ten­ţa unei hotă­râri pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le. Mai mult, Harunjen a fost învi­nu­it că, neîn­te­me­iat, a con­si­de­rat legal refu­zul de a nu por­ni urmă­ri­rea pena­lă pe acest caz.