Dezbateri în Parlament privind deschiderea Oficiului de Legătură al NATO în RM; Voronin: „Diacov a demonstrat că PD nu este de stânga, asta e prostituţie”

09.12.2016 17:09

Spirite încinse în plenul Parlamentului pe marginea proiectului de ratificare a Acordului dintre RM şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la deschiderea unui Oficiu de Legătură al NATO în ţara noastră.



Oficiul NATO din Chişinău va coordona programele de sprijin derulate de NATO în Republica Moldova, programe complementare, pe alocuri, cu cele implementate de UE în Moldova. De asemenea, NATO intenţionează să reia procesul de evacuare a pesticidelor din sudul Republicii Moldova, rămase din perioada sovietică, şi care afectează calitatea apei şi, implicit, sănătatea oamenilor care locuiesc acolo. NATO şi-a asumat integral cheltuielile pentru acest proiect. Oficiul NATO din Chişinău va avea şi o componentă de comunicare, pentru a informa corect cetăţenii moldoveni despre ajutorul şi proiectele NATO în Moldova.



Documentul a provocat însă panică în rândul socialiştilor şi comuniştilor care afirmă că sub paravanul acestui acord care este civil, se pregăteşte de fapt edificarea unei infrastructuri NATO în Moldova.



„Sub aceste prevederi, NATO poate edifica infrastructură militară. De fapt, este extinderea la Est a acestui bloc militar. Sub paravanul unor formulări se permite acestui bloc militar crearea unei infrastructuri militare în Moldova. Oare nu se ciocneşte asta cu statutul neutru al ţării noastre”, a declarat socialistul Vlad Bătrîncea.



„Privilegiile de care vor beneficia la construcţia oficiului NATO nu sunt altele decât cele prevăzute în Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. Oricare misiune diplomatică beneficiază de ele. Odată cu aceste oficii mai vin resurse financiare care finanţează aceste oficii. Acordul nu are caracter militar şi nu afectează neutralitatea RM”, a explicat ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari.



„Cum apreciaţi un proiect privind deschiderea oficiului KGB în RM”, a intervenit deputatul PSRM, Vasile Bolea. „Când va fi la ordinea de zi, guvernul la fel de serios îl va trata şi va veni cu o poziţie, nu am competenţa să ofer o poziţie acum”, a spus ministrul Justiţiei.



Şi comuniştii s-au declarat împotriva documentului, moment în care preşedintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, i-a reproşat lui Voronin că rădăcinile acestui acord vin încă de pe timpul comuniştilor. „Diacov a demonstrat că PD nu este de stânga, asta e prostituţie”, a fost replica lui Voronin.



Deschiderea Oficiului de legătură al NATO la Chişinău este rezultatul a peste doi ani de discuţii (iniţiate după izbucnirea conflictului din Ucraina). Republica Moldova a cerut şi a primit de la NATO un pachet important de asistenţă menit să o ajute să-şi modernizeze sistemul de securitate şi de apărare.